Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere. Și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap

„Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere,” a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la Digi24. Orban a precizat că și în cazul președintelui Nicușor Dan există riscul „ca puterea să i se suie la cap.”

„Puterea, bat-o vina! Pe mulți îi face neoameni,” este mesajul postat de Ludovic Orban luni, în care îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea câștigat alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta a comentat pentru Digi24 acest mesaj, subliniind că „puterea corupe”.

„Mesajul meu este un mesaj generic. Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, o parte dintre ei, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere. Știți acel dicton foarte înțelept care spune că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Iohannis, de exemplu, sau Cîțu sau alții, Crin Antonescu, pe care l-am susținut să ajungă președintele PNL, retrăgându-mă în favoarea lui și, după ce a ajuns președinte, a făcut concret să mă dea pe mine afară din funcția de prim-vicepreședinte. Nu m-am referit în mod explicit la Nicușor Dan, dar există un risc, în cazul oricărui deținător de putere, și în cazul lui Nicușor Dan, ca puterea să i se suie la cap,” a explicat Ludovic Orban.

Președintele Forța Dreptei a precizat că are încredere în Ciprian Ciucu ca primar al Capitalei și spune că l-a susținut când „nu părea să fie câștigător al acestei campanii.”

„Am fost alături de Ciprian Ciucu atunci când Ciprian Ciucu nu părea să fie câștigător al acestei campanii. N-am fost alături de Ciprian Ciucu la anunțarea victoriei. Vreau să fac această precizare. Sunt convins că Ciprian Ciucu va fi un primar bun. Deja a demonstrat că este un primar, că se pricepe la administrație și că este capabil să găsească soluții viabile pentru problemele bucureștenilor din Sectorul 6. Nu trebuie să-și facă alfabetizare la primărie și va putea încă din primul moment să se dedice conducerii Primăriei Capitalei pentru a rezolva problemele bucureștenilor, că de aceea l-au votat oamenii. În al 2-lea rând, l-am sprijinit pe Ciprian Ciucu, repet, atunci când puțină lume îi dădea șanse, pentru că am simțit că este cel mai bun candidat din zona democratică, proeuropeană, de centru-dreapta, zona liberală, care are cea mai mare șansă să câștige și mă bucur că a reușit să câștige,” a declarat Orban.

Editor : A.P.