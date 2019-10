Ludovic Orban anunță când ar putea fi dat votul pentru Guvern: Orice formațiune care nu votează vrea menținerea PSD la putere

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, după ședința conducerii PNL, că votul pentru noul Guvern ar putea fi dat la începutul săptămânii viitoare. Orban a făcut un apel la reprezentanții partidelor care au votat moțiunea de cenzură, să voteze și învestirea Guvernului pentru că altfel rămâne PSD la putere.

„Orice formațiune politică nu votează învestirea, menține PSD la putere și pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria. Mă îndoiesc că partenerii noștri care au votat demiterea Guvernului Dăncilă, să perpetueze menținerea Vioricăi Dăncilă la Palatul Victoria.”

De asemenea, președintele PNL a vorbit despre prioritățile noului Guvern și despre necesitatea ca un cabinet legitim să adopte o serie de măsuri, în condițiile în care Guvernul interimar ar fi angajat cheltuieli publice fără acoperire.

„Am încredere că toți partenerii care au fost alături de noi în dărâmarea Guvernului Dăncilă gândesc la fel ca noi. Guvernul Dăncilă, demis prin moțiune trebuie alungat cât mai repede de la Palatul Victoria și de la butoanele puterii. Nu există decât o singură soluție. Această soluție este învestirea guvernului pe care îl vom prezenta Parlamentului. De la moțiunea de cenzură și până astăzi rămășițele Guvernului Dăncilă au făcut numai nenorociri. Au declanșat concursuri pentru a-și fixa clientala politică, au angajat cheltuieli publice fără a avea resurse, forțează semnarea de contracte ilegale, realizează tot felul de proceduri prin care angajează cheltuilei. Neînvestirea unui guvern legitim împiedică realizarea unor măsuri necesare: rectificarea bugetară, pregătirea proiectului de lege a bgetului de stat pentru anul 2020. Este necesară pregătirea României pentru iarnă, atât în zona energiei cât și a transporturilor, este necesară numirea unui comisar european care să facă cinste României. Este nevoie urgentă în toate domeniile de activitate de decizii pe care să le ia un guvern de la examenul de rezidențiat până la o mulțime de programe. A nu vota investirea înseamnă împiedicarea acestor decizii și consecințe asupra milioane de români”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban i-a atacat pe cei din USR care au condiționat votul pentru învestirea Guvernului de adoptarea inițiativei Fără penali, a legii privind alegerea primarilor în două tururi și desființarea Secției Speciale. „Sunt proiecte inițiate de PNL, le susținem(...) am convigerea că vor trece peste mici diferențe de convingere. Învestirea guvernului e capitală pentru România”, a declarat Orban, care s-a arătat însă deranjat de condițiile puse de Dan Barna.

„Nu poți să spui că nu învestești guvernul PNL din cauza faptului că PSD sau alte partide politice nu votează un proiect de lege. Eu așa ceva nu am mai întâlnit, ca să ni se pună niște condiții care nu depind de noi și să se pretexteze mai apoi neîndeplinrea acestor condiții. Partidul Național Liberal a arătat toată deschiderea spre dialog. În mod evident deciziile le iau formațiunile politice. Am încerdere că putem reuși din prima învestirea guvernului, dar putem fi pregătiți pentru orice situație. A doua situație va presupune o abordare total diferită. Pentru că vom ajunge la a doua învestire de guvern, iar în cazul în care nu e învestit vom avea alegeri anticipate și vom ajunge la ceea ce am susținut și noi, alegeri anticipate. Sigur, va trebui să suportăm în această perioadă toate ilegalitățile, toate prostiile, toate deciziile luate de rămășițele guvernamentale, iar cei care mențin acești oameni la putere sunt complici.”, susține Orban.

Premierul desemnat a spus că la începutul săptămânii viitoare ar putea fi instalat noul Executiv.

„Astăzi nu există vreun motiv serios ca vreunul dintre partenerii noștri să nu ia decizia învestirii guvernului. În ce ne privește vom depune lista și un calendar cât mai rapid astfel încât săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri să aibă loc votul de învestitură.”

