Live TV

Exclusiv Ludovic Orban anunță când încep negocierile pentru fuziunea Forței Dreptei cu PNL. Ce funcție ar putea primi în partid

Data publicării:
Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Orban acuză un „abuz grosolan” în cazul congresului PNL Fostul premier susține o apropiere între formațiunile de centru-dreapta Orban îl susține pe Bolojan pentru o candidatură la prezidențiale

Ludovic Orban a anunțat, în exclusivitate la Digi24, că negocierile pentru fuziunea prin absorbție dintre Partidul Național Liberal și Forța Dreptei vor începe săptămâna viitoare. Fostul premier a precizat că protocolul de fuziune va trebui să cuprindă toate prevederile referitoare la reintegrarea liberalilor în PNL și să fie validat de congresele celor două formațiuni. Orban a declarat că nu a negociat încă funcția pe care o va ocupa în partid după revenire.

Invitat în exclusivitate la Digi24, fostul premier a precizat că, în această etapă, nu a negociat funcția pe care ar urma să o ocupe în PNL, deși Ilie Bolojan a afirmat că Orban va primi o poziție importantă în partid.

„Nu am negociat. Săptămâna viitoare începem negocierile propriu-zise. Trebuie negociat un protocol de fuziune prin absorbție, care trebuie să fie validat de congresele celor două partide. Acest protocol trebuie să cuprindă toate prevederile care reglementează reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă se teme că fuziunea ar putea fi contestată în instanță, în contextul deciziilor judecătorești privind congresul PNL, Orban a susținut că, atât timp cât procedurile vor respecta prevederile legale, nu ar trebui să existe impedimente.

„Atâta timp cât noi facem lucrurile la carte, respectând prevederile legale și statutare, nu pot să îmi imaginez că pot exista judecători care să împiedice un act de voință democratic pe care îl iau cetățenii români asociați în două partide politice”, a afirmat acesta.

Orban acuză un „abuz grosolan” în cazul congresului PNL

Ludovic Orban a criticat deciziile instanței referitoare la congresul Partidului Național Liberal, pe care le-a catalogat drept un „abuz grosolan”. El a susținut că judecătorii ar trebui să verifice legalitatea organizării congresului, nu să suspende efectele hotărârilor adoptate de acesta.

„Până acum nu s-a judecat pe fond. Practic, judecătorii de la Tribunalul Municipiului București, care dau decizii pentru înscrierea în Registrul partidelor, trebuie să spună dacă un congres este organizat conform legii și statutului sau nu, nu să suspende deciziile luate de un congres. Este inadmisibil”, a declarat Orban.

Acesta a avertizat că astfel de situații ar putea reprezenta un risc pentru democrație, dacă judecătorii ar putea împiedica punerea în aplicare a unor decizii adoptate în mod democratic de partidele politice.

Fostul premier susține o apropiere între formațiunile de centru-dreapta

În aceeași intervenție, liderul Forței Dreptei a pledat pentru o coagulare a formațiunilor politice democratice de centru-dreapta, inclusiv printr-o posibilă colaborare între PNL și USR. Orban a amintit că Forța Dreptei a participat alături de USR la alegerile locale și europarlamentare, în cadrul Alianței Dreapta Unită, însă cele două formațiuni nu au continuat colaborarea la alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Eu cred că trebuie să reprezinte un proces natural de coagulare, indiferent dacă îmbracă forma unei alianțe electorale, a unei alianțe politice sau a unui protocol în care să se garanteze cooperarea și colaborarea între formațiunile politice de orientare de centru-dreapta, cu tendințe liberal-conservatoare și creștine, care să fie apărători ai democrației, ai economiei de piață, ai drepturilor și libertăților individuale și ai orientării euroatlantice a României”, a explicat Orban.

El a respins și ideea că justiția ar putea împiedica formarea unei alianțe electorale între PNL și USR, susținând că o asemenea decizie ar afecta dreptul cetățenilor de a alege și dreptul membrilor partidelor de a hotărî modul în care formațiunile participă la alegeri.

Orban îl susține pe Bolojan pentru o candidatură la prezidențiale

Ludovic Orban a declarat că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la alegerile prezidențiale, însă a precizat că desemnarea candidatului dreptei trebuie făcută în funcție de modul în care se va coagula zona politică de centru-dreapta. Liderul Forței Dreptei a spus că i-a susținut această idee lui Bolojan încă din 2025 și că, dacă acesta ar fi intrat atunci în cursa prezidențială, partidul său l-ar fi sprijinit.

„Răspunsul meu, da. Pe de altă parte, vă spun că, din punct de vedere politic, în funcție de cum se configurează această zonă democratică de centru-dreapta, există niște mecanisme de generare a candidatului în care nu are rost să forțezi. Desemnarea unui candidat nu face altceva decât să genereze tensiuni și neîncredere. Eu am vorbit cu Ilie Bolojan și i-am spus să candideze inclusiv în 2025. Acesta a fost punctul meu de vedere”, a afirmat Orban.

Citește și: Cât a costat, de fapt, rochia soției lui Ilie Bolojan de la nunta din Oradea. Șefa comunicării PNL: „Nimic opulent, nimic scandalos”

Acesta a susținut că un candidat comun al PNL, USR și al celorlalte formațiuni de centru-dreapta ar avea șanse să intre în turul al doilea și chiar să câștige alegerile prezidențiale. Orban a adăugat că Ilie Bolojan ar putea fi una dintre variante, alături de primarul general al Capitalei sau de un candidat desemnat de USR.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
Petrolier în Venezuela
4
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Digi Sport
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ludovic Orban, la Congresul Extraordinar al PNL.
Orban acuză că AUR primește artificial statutul de partid antisistem: „Asta dezavantajează opoziția autentică”
rochie sotie bolo
Cât a costat, de fapt, rochia soției lui Ilie Bolojan de la nunta din Oradea. Șefa comunicării PNL: „Nimic opulent, nimic scandalos”
Marine le Pen
Le Pen va izola Franţa în Europa dacă va deveni preşedinte, avertizează anturajul lui Macron
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii” românilor de către Bolojan: „Nu e cazul”
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a devenit socru mic. Fiica sa cea mare s-a căsătorit la Oradea. Cine este ginerele fostului premier
Recomandările redacţiei
drona iran bahrain steag
Iranul ar putea transforma Europa în ținta represaliilor contra SUA...
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
seagoing ship on the danube
Navele comerciale, avertizate să evite o zonă din largul Deltei...
Ucrainenii se refugiază la metroul din Kiev de teama bombardamentelor rusești
„Dacă nu faci duș, ce mare lucru?” Diplomații occidentali sfidează...
Ultimele știri
Avertismentul Moscovei privind testele nucleare: Rusia promite un răspuns proporțional dacă alte țări reiau experimentele
Un studiu răstoarnă tot ce se știa despre viața pisicilor din Egiptul antic. Nu erau toate venerate ca simboluri ale puterii divine
Un obicei simplu, practicat săptămânal, poate fi asociat cu o sănătate mintală mai bună a copiilor. Ce arată un studiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în...
Fanatik.ro
Şumudică – Mihai Stoica, schimb de mesaje incredibil după plecarea de la FCSB!
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Gafa lui Hagi la golul Poloniei, observată de Marius Șumudică: “E victoria lui, dar acolo a greșit!”
Adevărul
Amenințare fără precedent de la Kremlin. Putin vrea ca Marea Britanie să renunțe la protecția nucleară a...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Copleșit de emoții, Phil Collins a fost inclus ca artist solo în Rock & Roll Hall of Fame. Lily Collins și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit replica Ucrainei, după declarația ”rușinoasă” din America + Anunțul făcut la aproape 5 ani de la...
Pro FM
Ariana Grande, prima apariție pe covorul roșu alături de fostul iubit, Ricky Alvarez. Cei doi și-au reluat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
Negocieri secrete în PNL. Ce condiții pune tabăra conservatoare pentru a face pace cu Bolojan SURSE
Newsweek
Pensie diminuată prin recalculare? Sute de mii de pensionari cer dreptate la CCR. Verdictul, pe 25 noiembrie
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...