Ludovic Orban a anunțat, în exclusivitate la Digi24, că negocierile pentru fuziunea prin absorbție dintre Partidul Național Liberal și Forța Dreptei vor începe săptămâna viitoare. Fostul premier a precizat că protocolul de fuziune va trebui să cuprindă toate prevederile referitoare la reintegrarea liberalilor în PNL și să fie validat de congresele celor două formațiuni. Orban a declarat că nu a negociat încă funcția pe care o va ocupa în partid după revenire.

Invitat în exclusivitate la Digi24, fostul premier a precizat că, în această etapă, nu a negociat funcția pe care ar urma să o ocupe în PNL, deși Ilie Bolojan a afirmat că Orban va primi o poziție importantă în partid.

„Nu am negociat. Săptămâna viitoare începem negocierile propriu-zise. Trebuie negociat un protocol de fuziune prin absorbție, care trebuie să fie validat de congresele celor două partide. Acest protocol trebuie să cuprindă toate prevederile care reglementează reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în cadrul Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă se teme că fuziunea ar putea fi contestată în instanță, în contextul deciziilor judecătorești privind congresul PNL, Orban a susținut că, atât timp cât procedurile vor respecta prevederile legale, nu ar trebui să existe impedimente.

„Atâta timp cât noi facem lucrurile la carte, respectând prevederile legale și statutare, nu pot să îmi imaginez că pot exista judecători care să împiedice un act de voință democratic pe care îl iau cetățenii români asociați în două partide politice”, a afirmat acesta.

Orban acuză un „abuz grosolan” în cazul congresului PNL

Ludovic Orban a criticat deciziile instanței referitoare la congresul Partidului Național Liberal, pe care le-a catalogat drept un „abuz grosolan”. El a susținut că judecătorii ar trebui să verifice legalitatea organizării congresului, nu să suspende efectele hotărârilor adoptate de acesta.

„Până acum nu s-a judecat pe fond. Practic, judecătorii de la Tribunalul Municipiului București, care dau decizii pentru înscrierea în Registrul partidelor, trebuie să spună dacă un congres este organizat conform legii și statutului sau nu, nu să suspende deciziile luate de un congres. Este inadmisibil”, a declarat Orban.

Acesta a avertizat că astfel de situații ar putea reprezenta un risc pentru democrație, dacă judecătorii ar putea împiedica punerea în aplicare a unor decizii adoptate în mod democratic de partidele politice.

Fostul premier susține o apropiere între formațiunile de centru-dreapta

În aceeași intervenție, liderul Forței Dreptei a pledat pentru o coagulare a formațiunilor politice democratice de centru-dreapta, inclusiv printr-o posibilă colaborare între PNL și USR. Orban a amintit că Forța Dreptei a participat alături de USR la alegerile locale și europarlamentare, în cadrul Alianței Dreapta Unită, însă cele două formațiuni nu au continuat colaborarea la alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Eu cred că trebuie să reprezinte un proces natural de coagulare, indiferent dacă îmbracă forma unei alianțe electorale, a unei alianțe politice sau a unui protocol în care să se garanteze cooperarea și colaborarea între formațiunile politice de orientare de centru-dreapta, cu tendințe liberal-conservatoare și creștine, care să fie apărători ai democrației, ai economiei de piață, ai drepturilor și libertăților individuale și ai orientării euroatlantice a României”, a explicat Orban.

El a respins și ideea că justiția ar putea împiedica formarea unei alianțe electorale între PNL și USR, susținând că o asemenea decizie ar afecta dreptul cetățenilor de a alege și dreptul membrilor partidelor de a hotărî modul în care formațiunile participă la alegeri.

Orban îl susține pe Bolojan pentru o candidatură la prezidențiale Ludovic Orban a declarat că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la alegerile prezidențiale, însă a precizat că desemnarea candidatului dreptei trebuie făcută în funcție de modul în care se va coagula zona politică de centru-dreapta. Liderul Forței Dreptei a spus că i-a susținut această idee lui Bolojan încă din 2025 și că, dacă acesta ar fi intrat atunci în cursa prezidențială, partidul său l-ar fi sprijinit. „Răspunsul meu, da. Pe de altă parte, vă spun că, din punct de vedere politic, în funcție de cum se configurează această zonă democratică de centru-dreapta, există niște mecanisme de generare a candidatului în care nu are rost să forțezi. Desemnarea unui candidat nu face altceva decât să genereze tensiuni și neîncredere. Eu am vorbit cu Ilie Bolojan și i-am spus să candideze inclusiv în 2025. Acesta a fost punctul meu de vedere”, a afirmat Orban. Citește și: Cât a costat, de fapt, rochia soției lui Ilie Bolojan de la nunta din Oradea. Șefa comunicării PNL: „Nimic opulent, nimic scandalos” Acesta a susținut că un candidat comun al PNL, USR și al celorlalte formațiuni de centru-dreapta ar avea șanse să intre în turul al doilea și chiar să câștige alegerile prezidențiale. Orban a adăugat că Ilie Bolojan ar putea fi una dintre variante, alături de primarul general al Capitalei sau de un candidat desemnat de USR.

Editor : C.A.