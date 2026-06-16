Fostul premier Ludovic Orban lansează acuzații dure la adresa lui Adrian Veștea, despre care afirmă că ar fi ajuns într-o poziție de dependență politică și că ar participa la un „joc mizerabil” alături de PSD și de președintele României, Nicușor Dan. Orban susține că actualele negocieri pentru formarea guvernului sunt marcate de „umilință politică” și compromisuri care afectează grav procesul democratic. „Nu poți să faci o guvernare pe trădare. (...) Veștea este premierul nimănui. A ajuns să se milogească de mână cu Neacșu, să ceară voturi de la Ponta. Și-a pierdut mințile: face un joc mizerabil împreună cu PSD și cu președintele României”, a declarat fostul prim-ministru, actual președinte al formațiunii Forța Dreptei.

„Nu poți să faci o guvernare pe trădare”

Ludovic Orban a susținut că deciziile recente din PNL schimbă complet configurația politică și pun sub semnul întrebării continuarea mandatului lui Adrian Veștea.

„După decizia de ieri a Partidului Național Liberal, luată democratic în forurile statutare, cu o majoritate clară, confortabilă, prin care PNL a decis să nu sprijine în Parlament învestirea Guvernului Veștea, președintele trebuie să retragă mandatul lui Adrian Veștea, pentru că Veștea nu mai reprezintă pe nimeni. Nu poți să mergi în continuare cu un premier al nimănui, un premier care și-a trădat partidul și care nu a primit votul de susținere din partea PNL.”

El a insistat că situația politică actuală nu mai oferă bază de guvernare.

Nu poți să mergi mai departe cu un om care are mandatul în buzunar, dar nu mai are susținere politică reală. Practic, vorbim despre o lipsă de legitimitate. (...) Nu poți să întemeiezi o guvernare pe trădare. PSD a trădat coaliția de guvernare, Veștea a trădat Partidul Național Liberal, iar parlamentarii își trădează electoratul. Este un lanț de trădări care nu poate produce o guvernare stabilă.

Orban a susținut că în aceste condiții orice formulă de guvernare este fragilă: „Nu ai cum să construiești ceva serios când baza este o succesiune de trădări și negocieri netransparente.”

Ludovic Orban a ridicat tonul criticilor la adresa lui Adrian Veștea, despre care spune că ar fi pierdut controlul politic și sprijinul partidului.

„Colegii din PNL spun că nu contează ce hotărăște forul statutar. Este o lipsă totală de respect față de propriul partid și față de procesul democratic intern. (...) Nu poți să îți tratezi colegii cu dispreț, să le spui să se grăbească pentru că ai emisiune la televizor, în timp ce se decide soarta unui guvern. Asta arată o ruptură totală între lider și partid.”

„E o umilință pentru orice om normal la cap”

Orban a continuat cu un atac și mai tranșant la adresa fostului său coleg de partid, punând sub semnul întrebării direcția politică a acestuia.

Eu nu pot să înțeleg un om care a pretins că este liberal atâta timp, cum a putut să-și piardă mințile într-un asemenea hal încât să ajungă să facă acest joc mizerabil împreună cu PSD și cu președintele României. (...) Marian Neacșu este un om care este implicat în negocieri la nivel parlamentar de foarte mult timp și este un dealer de influență. Este practic un ajutor pentru Veștea - ca să-l ajute pe Veștea să nu mai spună vreo prostie, să nu comită vreo gafă și cumva să garanteze că va obține sprijinul unor votanți din zona respectivă. Aici lucrurile sunt clare: Veștea este candidatul PSD la funcția de prim-ministru. Deci asta este o umilință - o umilință pentru orice om normal la cap, care și-a dorit democrație, care și-a dorit cu adevărat un guvern care să facă reforme, care să se lupte cu relele din țara asta. Veștea a ajuns să se milogească de mână cu Neacșu, să se milogească de voturi de la Ponta, de la oameni care au fost aleși pe listele lui Șoșoacă și pe listele lui Georgescu. Este ceva scandalos!

Orban consideră că soluția este o resetare completă a procesului politic.

„Președintele Nicușor Dan trebuie să retragă mandatul lui Adrian Veștea și să reia consultările transparente, publice, cu toate partidele parlamentare. Altfel nu se poate ajunge la o soluție serioasă. Dacă mai există o urmă de respect pentru democrație și pentru Constituție, atunci trebuie reluat tot procesul de la zero.”

Fostul premier a analizat și posibilele formule de guvernare, inclusiv varianta unui executiv de dreapta.

„Dacă există o majoritate care poate susține un guvern transparent, reformist, atunci de ce să nu fie folosită? De ce să nu fie un guvern PNL-USR-UDMR, care să își asume reformele necesare?”

În opinia sa, o astfel de formulă ar fi mai stabilă decât actualele negocieri: „Acest tip de guvern ar corespunde așteptărilor electoratului care a votat partidele de dreapta.”

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Editor : C.A.