Ludovic Orban: Avem structura unui viitor guvern

Ludovic Orban a declarat după şedinţa Biroului Permanent Naţional, că un guvern nu trebuie să aibă mai mult de 15, 16 ministere şi că partidul are construită o arhitectură instituţională a unui viitor Cabinet.

"Un guvern nu are de ce să aibă mai mult de 15, 16 ministere, asta e pozitia pe care o vom susţine. Avem construită arhitectura instituţională a unui viitor guvern, dar acum nu suntem în această fază a formulei guvernului, ci a mandatului PNL pentru Cotroceni", a spus Orban.

Liderul PNL a adăugat că viitorul guvern va trebui să ia în primul rând măsuri corective.

„Rămăşiţele guvernului Dăncilă trebuie să plece cât mai repede de la Palatul Victoria şi din sediiile ministerelor, sunt foarte multe care oricum nu mai au conducători.

Până la 15 noiembrie, guvernul trebuie sa prezinte Parlamentului proiectul de buget”, a afirmat liderul liberal.

Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, în ședința BPN de vineri, că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situației la zi după măsurile guvernării eșuate a PSD. Liderul PNL a precizat că situația este gravă, deoarece gradul de îndatorare al României este mare, deficitul bugetar la fel.

„Trebuie să știți că am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democrație șchioapă și tranziție care sper sa se termine odată cu plecarea PSD. Am reușit să dăm jos o guvernare PSD, din opoziție. Este pentru prima data când se reușește dărâmarea partidului comunist, sub diferitele forme pe care le-a luat, de la FSN încoace”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul liberal a atras atenția și asupra ritmului de îndatorare publică a crescut dramatic în ultimul an, astfel încât veniturile la buget nu pot acoperi cheltuielile. Acesta a adăugat că deficitul este la 2,9% din PIB, lucru destul de grav.

„Acuma trebuie să vă spun că în analiza pe care o facem trebuie să avem o fotografie a situație la zi. Este o guvernare eșuată și situația este extrem de gravă”, a explicat liderul PNL.

„Nu suntem într-o situație politică foarte simplă. Am reușit să obținem 238 de voturi la moțiunea de cenzură. Aceste voturi au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluția ulterioara a situației, părerea celor implicați în demersul de a opri PSD, trebuie luată în considerare”, a mai spus liberalul.

Pe ordinea de zi a ședinței BPN al PNL se numără stabilirea delegației liberalilor care vor participa la consultările cu Klaus Iohannis, vineri la Cotroceni, precum și acțiunile care trebuie întreprinse în campania pentru prezidențiale.

Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei voturi anulate.

