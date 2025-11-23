Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban, a declarat, într-o emisiune la Digi 24, întrebat fiind dacă premierul Ilie Bolojan se poate baza pe președintele țării, Nicușor Dan, că el, în locul premierului, ar fi „îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban”. Acesta făcea aluzie la recenta sa eliberare din funcție de către președintele Dan, după o serie de divergențe de abordare, printre altele, referitoare la atitudinea față de PSD, partid care face parte din coaliția la guvernare.

„Eu în locul lui Ilie Bolojan aș fi îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban. Cu atât mai mult cu cât eu i-am luat apărarea lui Bolojan. Adică am considerat că este nedreptățit și că este nefiresc să fie atacat și de asemenea, i-am luat apărarea atunci când am considerat că PSD este cel care blochează, ceea ce se vede cu ochiul liber, că PSD blochează de peste o lună de zile adoptarea deciziilor fundamentale pentru a putea rezolva criza bugetară, restructurarea administrației”, a declarat Ludovic Orban.

În opinia sa, PSD este partidul care pune bețe în roate în coaliție, iar președintele țării are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de acest partid care amenință des cu retragerea de la guvernare.

„Pentru că eu am fost totuși una dintre vocile care a arătat sprijin pentru reformele pe care le susține Bolojan, iar PSD a fost cel care a pus bețe în roate. Vă dau numai un exemplu ca să înțelegem: cine a zis că trebuie făcut un grup de lucru și cu magistrații? PSD, da?

De ce a fost necesară la medierea cu partidele politice, după medierea cu partidele politice în care s-a ajuns la o înțelegere, să se facă o mediere și cu reprezentanții, adică șefii?”, s-a întrebat Orban.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă are impresia că președintele ține partea Partidului Social Democrat în detrimentul lui Ilie Bolojan, Ludovic Orban a răspuns că președintele are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de acest partid din coaliție.

„Mi se pare că are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de PSD. Cu PSD trebuie să fii ferm. Trebuie să fii foarte clar, mai ales că PSD poartă o răspundere enormă pentru situația gravă în care ne găsim și nu cred că trebuie mângâiat pe creștet. De altfel, nu poți să guvernezi. Până la urmă, dacă PSD se retrage de la guvernare, deși nu mai crede nimeni, după ce au spus de 30, 40 de ori asta. Dacă PSD se retrage de la guvernare, își va pierde o mare parte din electorat, și se va face de râs pur și simplu”, spune Ludovic Orban.

Fostul consilier prezidențial mărturisește că nu crede că PSD va pleca de la guvernare. Pe de altă parte, tolerarea la nesfârșit a jocului pe care acest partid îl face, nu poate continua la nesfârșit.

„Eu nu cred că PSD pleacă de la guvernare, așa cum este așezată coaliția și din păcate și Nicușor Dan a fost parte în aceste negocieri, mai degrabă e în avantajul PSD, iar a tolera la nesfârșit ceea ce face PSD și anume jocul ăsta schizoid în care pe de o parte stă la putere și se bucură de avantajele puterii, iar pe de altă parte în fața opiniei publice pare că e partid de opoziție, părând că nu-i de acord cu niciuna dintre măsurile – e adevărat – inpopulare, care trebuie luate de guvern, nu va merge la nesfârșit”, a spus Orban.

