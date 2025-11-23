Live TV

Video Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul

Data publicării:
ludovic orban in studioul digi24
Ludovic Orban. Foto: Captură Digi24

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban, a declarat, într-o emisiune la Digi 24, întrebat fiind dacă premierul Ilie Bolojan se poate baza pe președintele țării, Nicușor Dan, că el, în locul premierului, ar fi „îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban”. Acesta făcea aluzie la recenta sa eliberare din funcție de către președintele Dan, după o serie de divergențe de abordare, printre altele, referitoare la atitudinea față de PSD, partid care face parte din coaliția la guvernare.

„Eu în locul lui Ilie Bolojan aș fi îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban. Cu atât mai mult cu cât eu i-am luat apărarea lui Bolojan. Adică am considerat că este nedreptățit și că este nefiresc să fie atacat și de asemenea, i-am luat apărarea atunci când am considerat că PSD este cel care blochează, ceea ce se vede cu ochiul liber, că PSD blochează de peste o lună de zile adoptarea deciziilor fundamentale pentru a putea rezolva criza bugetară, restructurarea administrației”, a declarat Ludovic Orban.

În opinia sa, PSD este partidul care pune bețe în roate în coaliție, iar președintele țării are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de acest partid care amenință des cu retragerea de la guvernare.

„Pentru că eu am fost totuși una dintre vocile care a arătat sprijin pentru reformele pe care le susține Bolojan, iar PSD a fost cel care a pus bețe în roate. Vă dau numai un exemplu ca să înțelegem: cine a zis că trebuie făcut un grup de lucru și cu magistrații? PSD, da?

De ce a fost necesară la medierea cu partidele politice, după medierea cu partidele politice în care s-a ajuns la o înțelegere, să se facă o mediere și cu reprezentanții, adică șefii?”, s-a întrebat Orban.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă are impresia că președintele ține partea Partidului Social Democrat în detrimentul lui Ilie Bolojan, Ludovic Orban a răspuns că președintele are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de acest partid din coaliție. 

„Mi se pare că are o evaluare greșită în ceea ce privește poziționarea față de PSD. Cu PSD trebuie să fii ferm. Trebuie să fii foarte clar, mai ales că PSD poartă o răspundere enormă pentru situația gravă în care ne găsim și nu cred că trebuie mângâiat pe creștet. De altfel, nu poți să guvernezi. Până la urmă, dacă PSD se retrage de la guvernare, deși nu mai crede nimeni, după ce au spus de 30, 40 de ori asta. Dacă PSD se retrage de la guvernare, își va pierde o mare parte din electorat, și se va face de râs pur și simplu”, spune Ludovic Orban.

Fostul consilier prezidențial mărturisește că nu crede că PSD va pleca de la guvernare. Pe de altă parte, tolerarea la nesfârșit a jocului pe care acest partid îl face, nu poate continua la nesfârșit.

„Eu nu cred că PSD pleacă de la guvernare, așa cum este așezată coaliția și din păcate și Nicușor Dan a fost parte în aceste negocieri, mai degrabă e în avantajul PSD, iar a tolera la nesfârșit ceea ce face PSD și anume jocul ăsta schizoid în care pe de o parte stă la putere și se bucură de avantajele puterii, iar pe de altă parte în fața opiniei publice pare că e partid de opoziție, părând că nu-i de acord cu niciuna dintre măsurile – e adevărat – inpopulare, care trebuie luate de guvern, nu va merge la nesfârșit”, a spus Orban.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
4
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Târguri de Crăciun din România. Foto Getty Images
5
Cele mai frumoase târguri de Crăciun din România în 2025. Orașele unde sunt amenajate...
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Digi Sport
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier prezidențial: Au existat diferențe, în special legate de raportarea la PSD
ludovic orban
Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni: Nicușor Dan nu mi-a reproșat niciodată nimic, nu am discutat în contradictoriu
sigla ANPC
Ce spune ANPC despre modificările legislative promulgate de Nicușor Dan: „Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient”
nicușor dan
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile vor fi amendați. Nicușor Dan a promulgat legea
medicii protesteaza in bucuresti
Sindicaliștii din Sănătate îi cer lui Bolojan să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă”
Recomandările redacţiei
Negocieri privind pacea în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care...
geneva discutii
Discuții decisive în desfășurare la Geneva între SUA, Ucraina și...
Donald Trump
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru...
stema politiei locale din romania
Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia...
Ultimele știri
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar trebuie să o facem cu cap”
Un băiat de 15 ani dat dispărut a fost găsit la Târgul de Crăciun din Craiova
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că...
Fanatik.ro
„N-am dormit trei nopți la rând!”. Mihai Stoica, toate secretele postului cu apă pe care l-a ținut timp de 7...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cine e cel mai inteligent jucător de la FCSB? Mihai Stoica nu are dubii: „Poate juca chiar și fundaș central!”
Adevărul
Planul de pace al lui Trump e „flexibil”, dar îl împinge pe Zelenski spre cea mai dureroasă decizie din mandat
Playtech
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă...
Digi FM
Cine este tânăra care a obținut locul 1 pe țară la Rezidențiat – Medicină Dentară: „Parcă visez”
Digi Sport
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
Pro FM
Ariadna Romero, partenera lui Julio Iglesias Jr., imagini rare cu fiul ei de opt ani. Fanii au reacționat...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Newsweek
Lege în Senat care crește pensiile celor care au avut copii. Ce perioade devin contributive? DOCUMENT
Digi FM
Tânără de 24 de ani, mușcată de ploșnițe într-un tren București–Sighet: „Uitați-vă la poze, sunt peste tot!”
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arăta Jodie Foster în tinerețe și care e numele ei real. Imagini de arhivă cu una dintre cele mai...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...