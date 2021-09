Ludovic Orban: Ca prin minune, printr-o stranie coincidență, orice se amână după Congresul PNL

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbătă, după ședința conducerii liberalilor, că „toate se amână după Congresul PNL (25 septembrie-n.red.)”, referindu-se la termenul de judecată stabilit pe 28 septembrie de CCR pentru conflictul constituțional între Guvern și Parlament, sesizat de premierul Florin Cîțu. Totodată, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni în România pentru a aproba PNRR pe 27 septembrie.

Ludovic Orban a afirmat că „premier va fi cine va câștiga congresul, dacă poate fi premier”.

Întrebat despre judecarea conflictului constituțional între Guvern și Parlament după congresul PNL, Ludovic Orban a afirmat: „Toate se amână după Congres. Nu vedeți? Ca prin minune, printr-o stranie coincidență orice se amână după Congres”.

Preşedintele Camerei Deputaților a afirmat că Birourile permanente reunite ale Parlamentului vor fi convocate, cel mai probabil luni, pentru stabilirea calendarului pentru moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR.

"Voi convoca, am cerut punct de vedere de la departamentul legislativ şi voi convoca BPR, pentru că BPR au atributul, conform regulamentului, de a stabili calendarul moţiunii de cenzură. Probabil luni îl vom convoca, în cursul zilei de luni, la o potrivită. Încă nu am discutat cu colegii din BPR", a spus Orban sâmbătă la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

Întrebat dacă PNL va mai colabora cu USR PLUS în condiţiile în care acestea vor merge mai departe cu moţiunea alături de AUR, Orban a spus: "În ceea ce mă priveşte, eu sunt partizanul categoric al refacerii coaliţiei de guvernare. Am votat şi eu pentru această rezoluţie (în care se cere USR PLUS să nu mai colaboreze cu AUR - n.r.) pentru că exprimă un punct de vedere în favoarea democraţiei, e o rezoluţie corectă din punct de vedere al statului de drept. Continuarea colaborării cu USR PLUS nu ar însemna încălcare acestei rezoluţii. După aia, cu cine să colaborezi, că în acelaşi timp am votat că respingem orice colaborare cu PSD?"

Totodată, PNL a aprobat convocarea Consilului Național, pe 26 septembrie,

"Ca şi la congresul trecut, care a avut loc în 2017, am decis convocarea Consiliului Naţional a doua zi după congres cu acelaşi număr de delegaţi cu care a fost convocat şi Consiliul Naţional în 2017, respectiv cu 2.000 de delegaţi, dintre care 549 sunt delegaţi de drept, restul vor fi aleşi de colegiile directoare judeţene ale fiecărei filiale. Termenul de alegere a delegaţilor este joi, până la ora 24:00. Am stabilit termenul de depunere a candidaturilor pentru celelalte funcţii de conducere, în afara funcţiilor de preşedinţi care sunt alese de congres, tot până joi la orele 24:00", a spus Orban la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.

El a adăugat că în această şedinţă au mai fost adoptate două rezoluţii.

"A fost o rezoluţie propusă de prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan, de combatere a extremismului, de condamnare a oricărei forme de apologie a dictaturii, a legionarismului, a sistemelor totalitare. De asemenea - o solicitare către cei de la USR PLUS să nu mai colaboreze cu cei de la AUR. De asemenea, eu am propus o rezoluţie simplă prin care să respingem orice formă de colaborare cu PSD. Ambele rezoluţii au fost adoptate în unanimitate", a afirmat Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Preşedintele PNL a menţionat că s-a decis ca toate persoanele care vin la Congres să fie vaccinate sau să aibă un test COVID valid.

"Avem o pondere foarte mare de delegaţi, de peste 80%, care sunt vaccinaţi. Pentru toţi ceilalţi este obligatorie realizarea unui test. Vom organiza şi câteva puncte de testare pentru cei care vor acest lucru", a spus Orban.

Conflictul juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, sesizat de premierul Florin Cîțu privind modul în care Parlamentul a declanşat moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR împotriva Cabinetului Cîțu, va fi judecat de Curtea Constituțională pe 28 septembrie, la trei zile după Congresul în care se va alege noua conducere PNL.

Premierul Florin Cîţu spune că Planul național de redresare și reziliență al României va fi aprobat în 27 septembrie, când preşedintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la București să-l semneze. Premierul a mai spus că primii bani vor ajunge în România înainte de finalul anului.

