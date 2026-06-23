Ludovic Orban, către Nicușor Dan: „Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Ar fi o nouă greșeală gravă”

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, îi cere președintelui Nicușor Dan să nu îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, argumentând că „PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament”.

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Ludovic Orban susține că Nicușor Dan ar face „o nouă greșeală gravă” dacă l-ar nominaliza premier pe Grindeanu.

„Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD. Atât guvernul Tomac cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD. Și ambele au eșuat. Tomac și-a depus mandatul și guvernul Veștea a fost respins de parlament. Adică, PSD este cel care a eșuat de două ori în tentativa de a obține majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate și susținute doar de PSD. Deci, PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat de la președinte, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament”, a scris Orban, pe Facebook.

Acesta subliniază că partenerii internaționali ai României nu au încredere în Grindeanu și PSD.

„În plus, Grindeanu este un lider politic aproape de faliment, care nu are susținere publică, având o cotă de încredere aproape de ... genunchiul broaștei. Nici în PSD, Grindeanu nu mai este dorit și susținut. Iar acțiunile lui Grindeanu din ultimele luni l-au transformat într-un lider nefrecventabil pentru toate celălalte partide politice din Parlament. A trădat partenerii de coaliție, depunând moțiune de cenzură împreună cu AUR contra guvernului din care făcea parte.

A complotat și a alimentat trădările din PNL. A exclus USR din orice formulă de guvernare. A încercat să spargă AUR prin racolarea de parlamentari la bucată cu orice...preț. Niciun partid parlamentar nu îl mai acceptă pe Grindeanu nici măcar ca partener de dialog. Grindeanu a mai fost premier și a demonstrat clar că nu are pregătirea, cunoștințele și calitățile necesare pentru a conduce un guvern. Partenerii noștri de la nivel internațional nu au încredere în Grindeanu și în PSD. Evaluările agențiilor de rating arată foarte explicit această neîncredere. Ca atare, domnule președinte, vă somez să nu mai comiteți încă o gafă, care, cu siguranță, va prelungi și adânci criza. Nu îl desemnați premier pe Grindeanu”, a transmis Ludovic Orban.

El susține că singura soluție este un premier susținut de PNL, USR și UDMR.

„Opinia mea este că singura soluție decentă pe care o mai aveți la dispoziție este să desemnați un premier susținut de PNL, USR și UDMR, care să se ducă în fața parlamentului cu un guvern minoritar reformist. Și să le transmiteți clar parlamentarilor că, dacă nu votează guvernuI, fiind al doilea guvern care este respins de Parlament, veți dizolva Parlamentul conform prevederilor constituționale și veți declanșa, astfel, alegeri parlamentare anticipate”,conchide acesta.

Nicuşor Dan va avea, marţi, noi consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcţia de premier. Negocierile vor începe la ora 13.00, primii invitaţi fiind reprezentanţii PSD, urmaţi de cei ai AUR şi PNL.

Editor : C.L.B.