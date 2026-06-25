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Ludovic Orban cere PNL și USR să nu voteze un guvern PSD. „Dacă președintele îl desemnează pe Grindeanu, lăsați-l să caute majoritate”

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Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban le cere PNL și USR să nu voteze un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu. În cazul în care acesta va fi desemnat premier, „să caute majoritate fără parlamentarii PNL și USR”, iar dacă nu va reuși, președintele Nicușor Dan va fi nevoit să desemneze candidatul propus de PNL, USR și UDMR, spune el.

„PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic. Decât dacă vor să lase fără speranță și fără reprezentare politică pe toți românii care cred în democrație, în drepturi și libertăți, în integritate și competență în viața publică în reforme profunde și în orientarea pro europeană”, a scris Orban pe Facebook.

„PNL și USR au fost partidele corecte din coaliție, care au fost trădate de PSD. PSD s-a aliat fără nicio jenă cu AUR și a dărâmat guvernul din care făcea parte. Ambele partide au hotărât și înainte de moțiunea de cenzură și după că nu mai colaborează cu PSD la guvernare și că nu vor vota cu niciun guvern în care este PSD sau care este sprijinit de PSD. Cum să voteze un guvern monocolor PSD, condus de trădătorul șef Grindeanu?

Ideea că votezi învestirea guvernului, după care treci în opoziție, este iluzorie. Un partid care votează învestirea unui guvern răspunde politic pentru toate măsurile, deciziile și acțiunile publice ale guvernului respectiv. Singurul partid care va rămâne în opoziție în percepția publică va fi AUR, care va capitaliza politic și electoral toate nemulțumirile oamenilor provocate de acțiunea guvernamentală și va deveni și mai periculos decât este astăzi”, a continuat el.

„Odată instalat, guvernul PSD va face tot ce este posibil să își asigure o majoritate parlamentară, care să îl protejeze de o eventuală demitere prin moțiune de cenzură și care să îi permită adoptarea legilor și fără susținerea partidelor care au votat învestirea guvernului. Cu siguranță va căuta și va obține susținere din zona partidelor și grupurilor parlamentare naționaliste, făcând cedări de la linia democratică proeuropeană.

Imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de guvern. PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL”, crede Orban.

„Liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Geindeanu ca premier. Toată vina va cădea pe umerii PNL și USR”, a avertizat el.

„Soluția este simplă. Continuați să susțineți propunerea unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă președintele Dan îl desemnează pe Grindeanu, lăsați-l să caute majoritate fără parlamentarii PNL și USR. Dacă nu va reuși, așa cum s-a întâmplat și la precedentele două desemnări, Nicușor Dan nu va ava ce să facă decât să dessemneze candidatul propus de PNL, USR și UDMR”, a mai spus Orban.

Editor : M.B.

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