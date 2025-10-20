Live TV

Exclusiv Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul”

Data actualizării: Data publicării:
Ludovic Orban participa la sedinta de constituire a filialei Partidului Forta Dreptei Mehedinti, in Drobeta Turnu Severin, 2 iulie 2022.
Foto: Justinel Stavaru / Inquam Photos
Din articol
„E ca și cum s-ar căuta un pretext”

Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă, Ludovic Orban, susține că nu există niciun temei constituțional ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze acum că legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat testul Curții Constituționale. Orban a avut și un atac la adresa judecătorilor constituționali, precizând că majoritatea nu vrea să „țină cont de bunul simț și se agață în a păstra privilegii”.

„Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun temei constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional.

Premierul a dat o declarație — este una veche. De atunci au trecut mai multe momente, iar declarația nu a fost că își depune mandatul, ci că Guvernul și-ar pierde legitimitatea. Poate fi privită și ca o formă de a arăta Curții Constituționale că trebuie să abordeze cu maximă seriozitate acest subiect”, a declarat Ludovic Orban, luni, în direct la Digi24.

Întrebat când au discutat ultima dată președintele și premierul, Ludovic Orban a precizat că „sunt într-o comunicare permanentă”.

„Președintele are ca obiectiv menținerea unei stabilități politice și guvernamentale și susține, așa cum a declarat public, nevoia unui Guvern cu sprijin majoritar în Parlament, pentru a putea susține măsurile care să readucă România într-o stare de echilibru bugetar și macroeconomic și care să ia măsurile de reformă necesare”, a mai subliniat acesta.

Citește și: Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor

„E ca și cum s-ar căuta un pretext”

Consilierul președintelui a avut și un atac la adresa judecătorilor CCR, precizând că „nu există nicăieri în Constituție un temei pentru a declara neconstituțională această lege”.

„Nici măcar critica extrinsecă — că nu ar fi existat suficient timp pentru ca CSM să analizeze. Acum ce să facem? Să treacă 10 ani pentru un aviz? Să declari un proiect neconstituțional pentru un aviz mi se pare ridicol. E ca și cum s-ar căuta un pretext. Proiectul în sine este unul care nu afectează un regim aparte de pensionare. (…)

Am sperat totuși că odată cu noile numiri la CCR să existe o schimbare de abordare, din păcate sunt o majoritate de judecători care nu vor să țină cont de bunul simț și se agață în a păstra niște privilegii”, a mai transmis Orban.

Citește și: CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Decizia a fost luată cu 5 voturi „pentru” și 4 „împotrivă” (surse)

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Digi Sport
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
Alexandru Nazare.
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Prima mărturie a mamei gravidei care a murit în explozia blocului din...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma...
Ultimele știri
Olanda a luat o decizie radicală: Serviciile secrete limitează informațiile transmise omologilor din SUA
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției
Donald Trump a fost luat peste picior de către ayatollahul Ali Khamenei: „Continuă să visezi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
AUR
Reacția AUR după ce CCR a picat reforma pensiilor magistraților. „O fumigenă menită să dea impresia că se lucrează pentru reformă”
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților: Legitimitatea Guvernului nu depinde de CCR
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până la 12 noiembrie decizia privind sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la legea regimului cultelor
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție din cauza majorării salariului minim. UDMR: „Am decis că nu va crește”. PSD: „Înghețarea veniturilor, o greșeală”
bani-lei-1536x866
Şedință la Ministerul Muncii: sindicatele şi patronatele, chemate la negocieri privind salariul minim
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a răzbunat o femeie pe fostul ei partener, după ce a înșelat-o cu doar două săptămâni înainte de nuntă...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...