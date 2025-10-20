Consilierul președintelui Nicușor Dan pe politică internă, Ludovic Orban, susține că nu există niciun temei constituțional ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze acum că legea pensiilor speciale, promovată de Guvern, a picat testul Curții Constituționale. Orban a avut și un atac la adresa judecătorilor constituționali, precizând că majoritatea nu vrea să „țină cont de bunul simț și se agață în a păstra privilegii”.

„Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun temei constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional.

Premierul a dat o declarație — este una veche. De atunci au trecut mai multe momente, iar declarația nu a fost că își depune mandatul, ci că Guvernul și-ar pierde legitimitatea. Poate fi privită și ca o formă de a arăta Curții Constituționale că trebuie să abordeze cu maximă seriozitate acest subiect”, a declarat Ludovic Orban, luni, în direct la Digi24.

Întrebat când au discutat ultima dată președintele și premierul, Ludovic Orban a precizat că „sunt într-o comunicare permanentă”.

„Președintele are ca obiectiv menținerea unei stabilități politice și guvernamentale și susține, așa cum a declarat public, nevoia unui Guvern cu sprijin majoritar în Parlament, pentru a putea susține măsurile care să readucă România într-o stare de echilibru bugetar și macroeconomic și care să ia măsurile de reformă necesare”, a mai subliniat acesta.

„E ca și cum s-ar căuta un pretext”

Consilierul președintelui a avut și un atac la adresa judecătorilor CCR, precizând că „nu există nicăieri în Constituție un temei pentru a declara neconstituțională această lege”.

„Nici măcar critica extrinsecă — că nu ar fi existat suficient timp pentru ca CSM să analizeze. Acum ce să facem? Să treacă 10 ani pentru un aviz? Să declari un proiect neconstituțional pentru un aviz mi se pare ridicol. E ca și cum s-ar căuta un pretext. Proiectul în sine este unul care nu afectează un regim aparte de pensionare. (…)

Am sperat totuși că odată cu noile numiri la CCR să existe o schimbare de abordare, din păcate sunt o majoritate de judecători care nu vor să țină cont de bunul simț și se agață în a păstra niște privilegii”, a mai transmis Orban.

