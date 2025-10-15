Noul consilier prezidențial al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Digi24, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate”, iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice”. El a subliniat că liderii Coaliției trebuie să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice.

Întrebat despre funcționarea coaliției de guvernare, în contextul amenințărilor cu ieșirea unor partide și al blocajelor privind reducerea cheltuielilor, Ludovic Orban a declarat:

„Este clar că actuala coaliție este practic într-o stare de disfuncționalitate și în mare parte, problemele care apar în Coaliție sunt niște probleme care țin de egoismul partinic al unora dintre formațiunile politice”.

Orban a subliniat că atât punctul de vedere al președintelui Nicușor Dan, cât și al său sunt „foarte limpezi”: „Partenerii din Coaliție trebuie să se concentreze pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă România, în special problema dezechilibrelor macroeconomice, cu atenție prioritară pe dezechilibru bugetar grav. De asemenea, pe măsuri care într-adevăr să dea încredere mediului de afaceri și investitorilor și care să poată fi un suport pentru relansarea economică și reluarea creșterii economice”, a afirmat el.

Întrebat dacă se întâmplă aceste lucruri în condițiile în care se observă această disfuncționalitate în Coaliție, Orban a declarat că „atât președintele Nicușor Dan, cât și echipa din jurul președintelui, dorește stabilitate politică și va acționa în conformitate cu această obiectivă, încercând să aibă un rol de mediere și de influențare benefică a actorilor din coaliția de guvernare în sensul concentrării pe problemele existente ale României și nu pe discursuri cu caracter electoralist”.

„Coaliția trebuie să decidă”

Despre aceste amânări, noul consilier prezidențial al președintelui spune că Nicușor Dan „și-a exprimat public și chiar s-a implicat în constituirea Coaliției și a avut intervenții pentru a încerca să armonizeze punctele de vedere în cazul Coaliției”.

„E clar că în cel mai scurt timp Coaliția trebuie să decidă măsurile de restructurare din administrație, atât administrația centrală, cât și administrația locală, pentru că există loc de economii și există foarte multe cheltuieli care nu sunt necesare care pot fi tăiate, care pot să nu mai fie făcute”, a afirmat el. „Pentru asta evident că este nevoie de un acord în Coaliție, nevoie de flexibilitate și de deschidere în adoptarea deciziilor respective”, a mai adăugat Orban.

El a mai declarat că „este absolut necesar să se ia aceste decizii pentru că principalul indicator după care va fi judecată România, din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere al stabilității economice, va fi legea bugetului de stat”.

Întrebat în ce condiții îi va mai convoca președintele Nicușor Dan pe liderii Coaliției la Cotroceni pentru noi discuții pentru a ajunge la un consens, Orban a declarat:

„Sunt convins că atunci când va fi necesară intervenția, președintele Nicușor Dan va interveni din nou pentru a încerca să îi ajute pe liderii coaliției să ajungă la o înțelegere”.

