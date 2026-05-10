Fostul consilier prezidențial și premier Ludovic Orban a declarat, în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, că dacă AUR l-ar propune premier pe Călin Georgescu, mișcarea ar reprezenta de fapt „marketing electoral”, folosind imaginea lui. „Sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui, să-i țină aproape de AUR”, mai arată liderul Forța Dreptei. De asemenea, Orban precizează că AUR nu ar accepta un premier de la PSD, fiind considerat „partidul-sistem”. În ceea ce privește susținerea unui guvern cu premier de la PSD, Ludovic Orban spune că partide precum POT sau SOS „ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD”.

Emisiunea „În fața ta” de la Digi24, moderată de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, poate fi urmărită duminică, începând de la ora 14.00.

„PSD, dacă a dat jos guvernul, să-și asume răspunderea guvernării. Iar dacă nu e capabil să formeze guvernul, să lase în continuare un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să adopte măsurile necesare pentru România, un guvern care vrea să modernizeze, să dezvolte țara asta, care nu poate fi format decât din PNL, USR și UDMR. Dar întâi trebuie să demonstreze că ei (PSD) fie nu vor să-și asume răspunderea guvernării, fie nu sunt capabili să adune o majoritate parlamentară pentru a asigura guvernarea. Am analizat destul de mult varianta asta cu premier PSD. Probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare. În primul rând, AUR a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern, chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD.

Chiar dacă au spus că și-ar asuma guvernarea, au spus că nu votează un guvern decât dacă sunt parte. Și, atenție, dacă propun premier în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că-l iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu.

Călin Georgescu e posesorul unui sprijin popular. E și marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion. Folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de AUR. Ăsta e singurul obiectiv pe care îl urmăresc. Ei pun și condiția asta.

După aia, hai să zicem că intră AUR la guvernare, acceptă un premier PSD, deși iar e discutabil AUR, partidul antisistem, care se legitimează cu un discurs antisistem, să facă guvern cu partidul-sistem, cu esența sistemului. E contra naturii.

După aia, chiar dacă, să zic, AUR s-ar duce, eu mă îndoiesc că alte partide din bazinul ăsta ciudat, nefrecventabil, gen SOS, POT ar susține un guvern în care AUR este parte. Dimpotrivă, ei ar încerca cumva să profite de o discreditare AUR ca să capitalizeze pentru formațiunile lor politice și mai degrabă ar vota împotriva unui guvern PSD. Putem discuta mult pe tema asta. Mai sunt parlamentarii, să le zicem așa, de târguit, parlamentarii fără stăpân, parlamentarii care se vând pe două joburi sau pe o promisiune de nou mandat. Dar e un număr limitat și din parlamentarii ăștia. Deci posibilitatea PSD-ului de a genera o majoritate parlamentară pentru realizarea unui guvern, din punctul meu de vedere, nu e foarte mare”, susține Ludovic Orban.

Editor : Alexandru Costea