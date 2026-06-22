Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a comentat pentru Digi24 mesajul transmis luni dimineață în care îl acuză pe președintele Nicușor Dan de trădare, avertizând că va începe să susțină „necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi”.

Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan că a intrat în război cu partidele care l-au susținut ca să se asocieze în formarea unui guvern cu PSD.

„Eu cred că am mai dat mesaje graduale în această direcție. Eu l-am susținut pe Nicușor Dan tocmai ca să fie alături de societatea civilă, de oamenii de bună credință care l-au votat ca să lupte împotriva PSD și a modului de a face politică al PSD, ale cărei caracatițe au sufocat toate instituțiile statului, care are parcă genetică corupția în sânge, care este un partid populist care a blocat dezvoltarea României și care a ținut România pe loc, încercând să controleze total statul român, companiile de stat și administrațiile. L-am susținut pe Nicușor Dan tocmai ca să facă reforme adevărate, împotriva privilegiilor, împotriva sinecuriștilor, împotriva sistemului corupt care a ajuns să controleze sistemul de justiție din România. De asemenea, l-am susținut ca să facă reforma serviciilor secrete, ca să avem în sfârșit o legislație modernă, adaptată, care să permită societății să controleze serviciile de informații, nu cum se întâmplă acum, în care sunt complet scăpate de sub control.

Ce a făcut Nicușor Dan? A făcut ceva din lucrurile pe care noi ne-am așteptat să le facă? A intrat în război cu partidele care l-au susținut și care sunt practic în aceeași zonă de aspirații și de principii și valori, cu USR, cu PNL, cu UDMR pentru ca să se asocieze în formarea unui guvern cu PSD, cu cei care au fost aleși pe listele SOS, condus de Diana Șoșoacă, care face temenele lui Putin să se asocieze cu cei au fost pe listele POT, care a fost votat pentru că era partidul lui Călin Georgescu, adică georgiști, șoșocari și acuma face tot ce este posibil ca să obțină voturile celor de la AUR, fără de care nu se poate învesti acest guvern, călcând în picioare practic orice fel de promisiune făcută de a lucra împotriva extremismului, împotriva celor care susțin un sistem nedemocratic și care vor să cădem iar sub influența Rusiei”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

„N-aș susține niciodată un demers AUR”

Întrebat dacă ar vota pentru suspendarea președintelui, Orban a răspuns: „N-am spus asta. A fost un mesaj în care îi transmit lui Nicușor așa, cum aș fi vorbit cu el față în față, ceea ce gândesc și unde se poate ajunge. Asta vreau să înțeleagă, pentru că lumea care l-a susținut, care l-a votat, care a crezut în el este din ce în ce mai dezamăgită.

Nu este nicio legătură între postarea mea și PNL. Eu am scris în postarea mea ce gândesc eu. Ce gândesc eu, ca om care l-a susținut pe Nicușor Dan, l-a votat și a sperat că Nicușor Dan va face ceea ce aștepta, de fapt, aproape toată lumea care l-a votat. E părerea mea personală”, a precizat politicianul.

Ludovic Orban a subliniat că nu ar susține niciodată un demers AUR.

„Nu AUR trebuie să ajungă în poziția de a suspenda. N-aș susține niciodată un demers AUR. Dar, pe de altă parte, dacă va deveni evident pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, că de fapt Nicușor Dan ne-a dat teapă, că Nicușor Dan face cu totul și cu totul altceva decât lucrurile pe care ne așteptam să le facă și deja în primul an a demonstrat atât prin acțiunile lui, cât și prin inacțiunile și tăcerile lui. Pentru că nu trebuie uitat că a tîcut mâlc atunci când au fost achitați jandarmii care au bătut mulțimea la mitingul din 10 august. A tăcut mâlc în momentul în care CSM, practic, a atacat libertatea de expresie și i-a intimidat pe toți cei care îndrăznesc să emită opinii critice despre funcționarea sistemului de justiție. A făcut mâlc într-o mulțime de situații în care reclamau o intervenție energică din partea lui pentru apărarea democrației. Ca să nu mai spun de multe alte coincidențe, cum sunt coincidențele din Joia Neagră, care arată evident că sistemul își face de cap și că încearcă să folosească pârghiile de putere pe care le dețin împotriva democrației și împotriva mersului firesc a lucrurilor”, a explicat Orban.

„Dacă Simion votează învestirea Guvernului Veștea, își trădează propriul electorat”

AUR nu ar avea niciun interes să treacă Guvernul Veștea, spune Orban.

„Niciun interes. Dacă AUR va vota învestirea Guvernului Veștea își va pierde electoratul în mod accelerat. Guvernul Veștea este guvernul propus de Nicușor Dan. Asta ar însemna că Simion, care a fost contracandidatul lui Nicușor Dan, care ba a recunoscut, ba nu a recunoscut alegerile, cel care zice că sprijină pe Călin Georgescu și care susține turul doi înapoi, cel care l-a făcut în toate felurile pe Nicușor Dan. Asta ar însemna că practic, Simion, dacă votează învestirea Guvernului Veștea, își trădează propriul electorat, iar electoratului ăsta nu-i trebuie foarte mult timp ca să se lepede de unul care trădează.

Eu cred că AUR nu are cum să voteze sau să asigure, evaluarea mea e că le trebuie de la AUR minim 23 de voturi. Ori dacă AUR dă 23 de voturi, toată lumea va înțelege că de fapt Simion a dat voturi pentru învestierea Guvernului Veștea și asta va provoca o prăbușire accelerată AUR în sondajele de opinie, cu atât mai mult cu cât, și aici dați-mi voie să remarc totuși poziția lui Călin Georgescu de ieri, care a spus două lucruri: că susține în continuare demararea procedurii de demitere a președintelui Nicușor Dan, unu, și doi că cereți celor care sunt în zona lui, care îl ascultă, adică de fapt cere parlamentarilor auriști, le cere să nu votez învestirea guvernului Veștea. Ăsta este un mesaj care spune așa: dragă George Simion, dacă tu le dai votul AUR pentru învestirea Guvernului Veștea, eu mă întorc împotriva ta. Cam ăsta este mesajul pe care îl dă Călin Georgescu”, a adăugat Ludovic Orban.

Editor : A.P.