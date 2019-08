Ludovic Orban: Dăncilă ar fi trebuit să abroge legea privind recursul compensatoriu

Președintele PNL Ludovic Orban transmite că primul lucru care trebuia făcut de premierul Viorica Dăncilă după cazul de la Caracal era să abroge legea recursului compensatoriu, cea care „a pus și pune în continuare în libertate infractori care comit fapte dintre cele mai violente și care recidivează”, informează Mediafax.

„Degradarea morală și nesimțirea acestei guvernări ating cote incredibile, după declarațiile făcute de premierul Viorica Vasilica Dăncilă, care nici măcar în fața unei groaznice tragedii care a răscolit întreaga Românie nu este capabilă să arate o fărâmă de onestitate. Dăncilă descoperă acum că trebuie să declanșeze un «război împotriva criminalității», după ce ani la rând PSD a acționat în mod deliberat tocmai în favoarea criminalității, în favoarea infractorilor și împotriva românilor corecți. Acest război împotriva criminalității derivă din Constituția României, fiind așadar o obligație permanentă a statului român, indiferent ce partid se află la guvernare. Dacă PSD și ALDE ar fi înțeles ceva din revolta publică, ar fi trebuit în primul rând să-și recunoască deschis eșecul de a-și îndeplini menirea pe care o are orice guvern: garantarea drepturilor constituționale fundamentale”, arată un comunicat al liderului PNL Ludovic Orban.

De asemenea, el consideră că prim-ministrul Viorica Dăncilă ar fi trebuit să abroge legea privind recursul compensatoriu și să-și ceară scuze pentru faptul că Guvernul s-a împotrivit inițiativei liberalilor de a face acest lucru.

„Primul lucru pe care trebuia să-l auzim din gura Vioricăi Dăncilă este că va stopa urgent eliberarea din închisori a criminalilor și a infractorilor periculoși. Ceea ce avea de făcut era foarte simplu: abrogarea legii privind Recursul Compensatoriu, cea care a pus și pune în continuare în libertate infractori care comit fapte dintre cele mai violente și care recidivează, așa cum am văzut deja în multe cazuri făcute publice. Vasilica Viorica Dăncilă trebuia să-și ceară scuze publice pentru faptul că, sub semnătura sa, Guvernul s-a împotrivit abrogării, la inițiativa PNL, a legii Recursului Compensatoriu, de care riscăm să beneficieze și acest monstru de la Caracal", arată sursa citată.

Totodată, Orban susține că premierul ar trebui să citească, „cu nume și prenume”, lista tuturor senatorilor PSD și ALDE care au votat în 11 iunie împotriva abrogării recursului compensatoriu și care „știau la acel moment ororilor pe care această lege le-a generat”.

Orban: PSD a înțeles să-și dilueze vina pentru distrugerea instituțională a României

„Cu toții ar fi trebuit să-și ceară scuze publice pentru această oribilă decizie. De asemenea, Vasilica Viorica Dăncilă trebuia să anunțe votul favorabil al deputaților PSD pentru abrogarea Legii Recursului Compensatoriu în cel mai scurt timp”, a mai spus Ludovic Orban.

„Am fi văzut astfel măcar un prim pas care să demonstreze că Partidul Social Democrat înțelege ceva din fierberea societății din aceste zile, în mod asumat, onest, responsabil, fără artificii retorice și fără falsă compasiune. În schimb, PSD a înțeles să-și dilueze vina pentru distrugerea instituțională a României atribuind responsabilitate tuturor celorlalți și folosind ca reper celebrul dicton PSD-ist «dacă toţi suntem corupţi, înseamnă că nimeni nu e corupt»", potrivit comunicatului.

„PSD-iștilor, nu, nu suntem toți responsabili de ticăloșia voastră și de efectele acțiunilor voastre criminale. Nu noi am făcut o obsesie canceroasă pentru salvarea infractorilor și nu noi suntem cei care ne-am înjosit până sub demnitatea umană în fața unuia ca Liviu Dragnea. Nu noi am sfidat toate avertismentele societății și ale partenerilor internaționali, cu o atitudine de satrap. Nu noi am încercat să pervertim votul românilor pentru a le fura puterea și a o folosi în scopuri oculte. Noi am fost cei care v-am avertizat, în mod repetat, că distrugeți România, iar consecințele acțiunilor voastre vor fi teribile pentru această țară. Noi am fost cei care au acționat prin toate pârghiile posibile sau inventate pentru a tergiversa și bloca ceea ce faceți, suportând atacuri dintre cele mai mizerabile și având împotriva noastră cea mai odioasă propagandă. Sunt motive pentru care ar trebui să se aleagă praful și pulberea de Partidul Social Democrat, iar istoria să nu-l ierte și să-l amintească în mod corect ca partidul care a nenorocit țara. Doar scăpând de această năpastă vom reuși să reconstruim România!", mai arată liderul liberalilor.

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat, marți, că dacă Parlamentul găsește oportună desființarea recursului compensatoriu, atunci așa va proceda. El a precizat că recursul compensatoriu a fost propus de fostul ministru Raluca Prună, în guvernarea Cioloș.

Reacția Marcel Ciolacu vine ca urmare a solicitării partidului USR de a convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru modificarea legislației, după crima din Caracal. USR propune eliminarea Legii recursului compensatoriu și operaționalizarea Sistemului Alertă Răpire Copil.

