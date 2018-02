Ludovic Orban: De când sunt preşedinte PNL, nu veți vedea demersuri la un partid de opoziție câte am făcut noi!

Ludovic Orban, președintele PNL, crede că niciun alt partid de opoziție din 1990 până în prezent nu a fost atât de activ cum a fost Partidul Național Liberal în cele șase luni de când a preluat conducerea acestei formațiuni. Liderul liberal a declarat la Digi24 că PSD se prăbușește în sondaje, dar rămâne, totuși, prima opțiune de vot a românilor, pentru că „a știut să livreze unei populații care trăiește într-un stat asistențial”. Pe de altă parte, Ludovic Orban spune că, potrivit sondajelor interne ale partidului, ar crește procentajul celor care sunt dispuși să iasă la vot, chiar dacă nu cu mult. Însă orice rată de participare peste 40 la sută dezavantajează PSD și avantajează dreapta, susține Ludovic Orban.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Până acum n-ați fost prea convingători...



Ludovic Orban, președinte PNL: Eeee, n-am fost convingători! Domnul Prelipceanu! Credeți-mă, de când sunt preşedintele PNL, pe cele șase luni pe care le-am avut, comparați activitatea oricărui alt partid de opoziție, pe perioadă de șase luni, din 90 până astăzi, și nu veți vedea demersuri câte am făcut noi! Cu pârghiile pe care le-am avut: sesizări la Avocatul Poporului, moțiuni în care am atras atenția, am semnalat riscurile din fiecare domeniu, riscurile din educație, sănătate, din energie (nici măcar nu ne-au acceptat să dezbatem moțiunea pe energie); moțiunea de cenzură, mitinguri, participări la mitinguri. Am făcut miting simultan în toate capitalele de județ, care n-a mai fost făcut în România! I-am bătut pe PSD-iști în alegerile locale, i-am bătut de multe ori în zone în care nici nu le trecea prin cap că au vreo șansă să piardă, cum e Târgu Jiu, fieful lor, i-am bătut la Deva, i-am bătut la Roman, i-am bătut inclusiv în comune în care nu a câștigat niciodată un primar liberal. De asemenea, cred că am fost extrem de prezenți în spațiul public. Ne-am apropiat de tot ce înseamnă parte sănătoasă din societate, de structuri organizate ale societății, de patronate, sindicate...

Cosmin Prelipceanu: Numai faptul că trebuie să spuneți lucrurile astea arată că e o problemă...

Ludovic Orban: Nu, nu. Știți cum e? Activitatea oricărei forțe politice depinde în mare parte și de cum este ea reflectată, dar ca substanță...eu cred că cel mai important este fondul, mai puțin modul în care este reflectat. Revin. Toate observațiile pe care le primim în spațiul public le urmărim și încercăm să creștem performanța partidului, determinarea partidului și în mod evident să începem treptat să prezentăm și alternativa. Aș fi neserios acum dacă m-aș apuca să prezint un program de guvernare, în condițiile în care abia am repus în funcțiune comisiile de specialitate, în condițiile în care dezvoltăm partneriate pentru dobândirea de expertiză externă.

Cosmin Prelipceanu: Oamenii nu și-au pierdut încrederea. Opțiunile lor de vot sunt aproape neschimbate....

Ludovic Orban: Nu este adevărat, vă contrazic categoric. Nu comandăm sondaje în momente critice. Adică după un eveniment major, cum a fost căderea guvernului Tudose, trebuie să treacă o lună până se reaşază opţiunile populației. Ce pot să vă spun sută la sută este că PSD a scăzut sub 40%



Cosmin Prelipceanu: Dar rămâne prima opțiune...



Ludovic Orban: Este prima opțiune, pentru că s-a întâmplat următorul lucru. În primul rând, PSD e un partid... România e o țară specială. Nu mai există alte țări din fostul lagăr socialist în care să fi rămas un fost partid comunist atât de puternic. A avut o baza socială, a știut să-și mențină rețelele, a știut să livreze unei populații care încă trăiește ca mentalitate, din păcate, într-un stat asistențial, într-un stat miraculos, care are grijă de toți. A știut să-i mintă cu nerușinare. Plus că are o grămadă de votanți care sunt dependenți de diverse rețele clientare. PSD a câștigat cu 46% din voturi, iar în ianuarie, înainte de Ordonanța 13, ajunsese la 55%. PSD s-a prăbușit cu aproape 20 de procente în primul an de guvernare, în condițiile în care comportamentul normal al unui partid aflat la guvernare în primul an de guvernare e să-și mențină cota, că oamenii încă mai au răbdare. Scăderea unui partid la guvernare începe în al doilea an.



Cosmin Prelipceanu: Ce se întâmplă cu intenția de vot? Sunt mai mulți cei care spun că ar merge să voteze?



Ludovic Orban: În cele două cercetări pe care le-am avut, creşte procentul celor care spun că participă la vot. Se apropie de 50%, ceea ce nu e mult, dar orice procent de prezență la vot de peste 40% dezavantajează PSD și avantajează dreapta. La 48-50%, cu siguranță PSD va ieși mult mai prost. Trebuie menționat și un lucru specific: sunt unii care spun că votează cu partidul de la putere, dar n-o fac efectiv.

