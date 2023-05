Deputatul Ludovic Orban a anunţat, vineri, la Digi24, că va depune plângere penală împotriva simpatizanților AUR care l-au lovit, miercuri, la protestul de la Parlament, acesta afirmând că nu o face din ranchiună, ci pentru că nu poate accepta ca violența să devină o regulă în societate.

"În cursul zilei de luni voi depune plângerea. Deja este întocmit un proces verbal la secția de poliție pe raza căreia s-au desfășurat evenimentele, dar m-am consultat cu mai mulți specialiști și am luat decizia de a depune și eu o plângere împotriva celor care au comis agresiunile. Vreau să precizez din capul locului că nu o fac din motive personale sau din ranchiună, ci pur și simplu o fac pentru că nu pot accepta ca violența să devină o regulă în societate. Cei care sunt agresivi, care comit violențe verbale, fizice, amenințări cu moartea și alte atacuri la adresa demnității și integrității fizice a oamenilor trebuie pedepsiți pentru a descuraja astfel de comportamente, pentru că altfel riscăm ca orice om să devină victima comportamentelor violente ale celor care au comportament antisocial", a spus Ludovic Orban.

Acesta a adăugat că va cere explicații de la ministrul de Interne, afirmând că miercuri nu i s-a permis accesul în Parlament pe la intrarea deputaţilor de către dispozitivul de jandarmi, un lucru care a "generat contextul de primejdie".

"Nu mi s-a permis accesul pe poarta obișnuită, pe poarta pietonală prin decizia Jandarmeriei. Și în acest sens voi face o interpelare către ministrul de Interne în care voi solicita să mi se prezinte baza legală, cine a luat decizia să interzică parlamentarilor accesul pe poarta obișnuită pentru a putea participa la activitate, pentru că riscul la care am fost supus... Practic eu am fost aruncat în gura lupului și am fost efectiv silit să parcurg drumul respectiv pentru că Jandarmeria mi-a interzis accesul. Deci eu am solicitat jandarmilor care erau în fața porții să ia legătura cu șeful dispozitivului de jandarmi pentru a solicita să-mi permită accesul. Gândiți-vă că aveam în spate o mulțime de 400 de oameni care manifestau la Parlament, în dreptul porții respective. Am solicitat acest lucru și nu mi s-a permis. Voi formula o interpelare către ministrul de Interne în care să mi se precizeze contextul, cine a luat deciziile, dacă deciziile au fost luate doar de Jandarmerie sau deciziile au fost luate cu acordul conducerii Camerei Deputaților și în ce bază legală, iar în cazul în care a fost încălcată legea voi cere sancționarea celor care au luat astfel de decizii care pur și simplu au generat contextul de primejdie, pentru că nu am fost singurul parlamentar care a ajuns pe jos la intrarea respectivă. Au fost și alți parlamentari care au fost pur și simplu nevoiți să parcurgă drumul prin mulțime", a declarat Ludovic Orban.

Deputatul a povestit miercuri modul în care a fost agresat de protestatarii AUR.

"Am fost scuipat, am fost înjurat, am fost îmbrâncit în repetate rânduri, am fost lovit atât la vedere, cât şi lovit mişeleşte, cu coate şi cu picioare, ca să înţelegeţi că sunt nişte bătăuşi de profesie care sunt adunaţi acolo şi care nu s-au mişcat natural împotriva mea, ci au fost provocaţi, asmuţiţi să comită acte de violenţă împotriva mea. Cine erau acolo? AUR, marea majoritate a manifestanţilor sunt manifestanţi AUR care sunt instigaţi să aibă un asemenea comportament violent. N-au făcut-o de capul lor, au fost pur şi simplu instigaţi, au fost parlamentari AUR prezenţi acolo, au fost lideri AUR prezenţi acolo între manifestanţi", a declarat Ludovic Orban.

