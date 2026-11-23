Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost premier, a criticat luni seară, în direct la Digi24, raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, pe care l-a catalogat drept o acțiune de „marketing politic”. Orban susține că George Simion încearcă să atragă susținătorii lui Călin Georgescu și consideră că președintele Nicușor Dan trebuie să prezinte cât mai repede raportul promis privind anularea scrutinului. În caz contrar, avertizează fostul premier, șeful statului riscă să alimenteze propaganda rusă în România.

„O mare parte dintre susținătorii AUR vin de la Călin Georgescu”

Întrebat ce valoare are documentul prezentat de AUR, fostul premier a susținut că momentul lansării acestuia nu a fost ales întâmplător, făcând legătura cu decizia instanței privind plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu.

„Nicio valoare. Este marketing politic. Nu este lansat întâmplător astăzi. Astăzi a survenit și decizia de transfer în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu, care este principalul furnizor de susținători pentru AUR. Se știe foarte clar că votanții AUR votează cu AUR, nu numai pentru Simion. Simion are o cotă de încredere inferioară scorului pe care îl are AUR”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta consideră că susținerea acordată de George Simion lui Călin Georgescu a fost motivată de interese electorale.

„O mare parte dintre susținătorii AUR vin de la Călin Georgescu, pentru că Simion, tot din marketing politico-electoral, a luat decizia să îl sprijine pe Călin Georgescu, deși știa că nu i se va permite să candideze. Știa foarte bine că Călin Georgescu nu mai poate să fie un actor politic care să îl concureze pentru poziția de numărul unu în zona de conducere, în zona de lider al partidului AUR. Și atunci, din marketing electoral, practic a luat această decizie de aparentă susținere a lui Călin Georgescu, dar numai din interesul de a crește scorul AUR”, a afirmat fostul premier.

În aceeași zi, AUR a prezentat la Parlament un raport de 432 de pagini, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, realizat de deputata Laura Gherasim. Reprezentanții partidului susțin că documentul analizează circumstanțele anulării alegerilor și responsabilitatea instituțiilor implicate. George Simion a cerut desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024.

Tot luni, Curtea de Apel București a respins definitiv contestația DIICOT și a decis ca fostul candidat prezidențial Călin Georgescu să fie plasat în arest la domiciliu, în locul arestului preventiv. George Simion a salutat decizia, pe care a descris-o drept o „victorie a românilor asupra sistemului”.

Despre anularea alegerilor: „Cel mai grav atac împotriva democrației și a dreptului de vot”

Întrebat cât de mare este presiunea asupra președintelui Nicușor Dan, în condițiile în care acesta a promis un raport privind anularea alegerilor prezidențiale, Ludovic Orban a criticat decizia Curții Constituționale din decembrie 2024, pe care a catalogat-o drept un atac grav la adresa democrației.

„El e principalul vinovat. Simion nu putea să prezinte... Ce raport să prezinți pentru decizia de anulare a alegerilor? Eu am spus, în momentul în care Curtea Constituțională a luat decizia respectivă, că este cel mai grav atac împotriva democrației și a dreptului de vot care a fost dat de la Revoluție până astăzi, mai rău decât mineriadele, mai rău decât o mulțime de episoade antidemocratice din perioada lui Iliescu, pentru că a fost anulat actul de voință al cetățenilor, fără nicio motivare”, a declarat Orban.

Fostul premier a contestat și procedura prin care Curtea Constituțională a decis anularea scrutinului, după ce validase rezultatele primului tur.

„Mai mult decât atât, Curtea Constituțională avea dreptul legal să anuleze fie primul tur, fie al doilea tur. Ori ei au validat primul tur după ce au cerut renumărarea voturilor, că poate, poate îl bagă pe Ciolacu în turul doi. Au văzut că, în urma renumărării voturilor, nu intră Ciolacu în turul doi, ci, dimpotrivă, tot Elena Lasconi este în turul doi. Iar când au tras concluzia asta, după ce au validat primul tur, au anulat alegerile. Nu puteau decât să anuleze turul doi, după ce au validat turul unu, pe motivele care sunt prevăzute în lege, adică pe motiv de fraudă”, a susținut acesta.

Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să prezinte raportul privind anularea alegerilor

Întrebat dacă este de părere că raportul promis de președintele Nicușor Dan va fi prezentat public, Ludovic Orban a afirmat că șeful statului ar trebui să dispună deja de elementele necesare pentru întocmirea documentului.

„Eu nu pot să cred că președintele Nicușor Dan a vorbit de un astfel de raport fără să existe măcar elementele de bază ale unui astfel de raport. Dacă a vorbit despre acest raport fără să fie sigur că există elementele necesare pentru a susține un astfel de raport, înseamnă că a făcut un serviciu imens propagandei rusești în România, pentru că, promițând un raport care nu există și pe care nu îl va putea da publicității, nu face decât să dea apă la moară goarnelor propagandei rusești în România”, a avertizat fostul premier.

Orban a insistat că lipsa prezentării documentului riscă să alimenteze discursurile propagandistice și i-a cerut președintelui să clarifice dacă raportul există.

„Asta face Nicușor Dan, promițând un raport pe care nu îl dă publicității. Oricum, el a promis că dă raportul după alegerea în funcția de președinte și, de aproape un an și jumătate, n-a prezentat nimic. Ori aici el trebuie să spună foarte clar, foarte limpede: există acest raport? Dacă există acest raport, trebuie să îl prezinte public cât mai repede”, a concluzionat Ludovic Orban.

Editor : Ș.A.