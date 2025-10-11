Live TV

Exclusiv „Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă decizie” luată de Klaus Iohannis

ludovic orban si klaus iohannis
Foto: Inquam Photos / Alberto Groșescu

Noul consilier prezidențial Ludovic Orban a vorbit sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, care a fost, în opinia sa, „cea mai proastă” decizie luată de fostul președinte Klaus Iohannis. Tot de aici, spune el, și-ar avea originea și ascensiunea pe care a avut-o fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simplu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere.

În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a susţinut că decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare a fost una „catastrofală”.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare. Oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a mai adăugat Orban.

Citește și: Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan

