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Exclusiv Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”

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Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
„PSD e un fel de AUR sau AUR e un fel de PSD” „E la înțelegere cu Grindeanu”

Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat joi, în direct la Digi24, că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier nu este o alegere potrivită. Orban a spus despre acesta că este „premierul nimăunui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”.

 

„Eu nu consider desemnarea lui Luca Niculescu o desemnare potrivită”, a declarat Orban.

„În orice democrație din lumea civilizată premierul și Guvernul trebuie să țină cont de votul popular exprimat de cetățeni. Democrația se face cu partide politice care obțin votul cetățenilor pe baza unui program electoral și care asigură guvernarea, sigur, în coaliție sau alte forme, dar au experiența necesară, rețeaua de oameni necesară, toate procedurile și mai ales răspunderea politică în fața cetățenilor”, a explicat fostul premier.

Orban a mai afirmat că „Nicușor Dan din nou a desemnat pe cineva care nu reprezintă pe nimeni, nu are un sprijin clar, asumat, transparent. Luca Niculescu este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”.

El a mai spus că „în momentul în care PSD a decis în mod iresponsabil, într-un moment de cumpănă pentru România, să facă praf coaliția de guvernare, singura care avea o anumită, se puteau accepta compromisuri în coaliție, practic guvernarea e foarte dificilă”.

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„PSD e un fel de AUR sau AUR e un fel de PSD”

Fostul consilier prezidențial a mai declarat că „PSD e un fel de AUR sau AUR e un fel de PSD care nu a fost niciodată la guvernare, sunt pe aceeași gândire politică, dar nu vor să își asume o colaborare”. 

„PSD nu a avut nicio jenă să se alieze cu AUR și să depună o moțiune de cenzură comună. Atât PSD, cât și AUR, și-au pus palma în fund și s-au ascuns în boscheți”, a afirmat Ludovic Orban.

„Nu e vorba de soluție economică, cât de o guvernare care să poată funcționa”, a mai spus fostul premier.

Orban consideră că, chiar dacă Luca Niculescu va primi voturile pentru învestire, Guvernul nu va avea un sprijin politic real.

„Luca Niculescu chiar dacă primește voturile de învestire, nici el și nici miniștrii lui nu o să aibă vreo răspundere și niciun partid nu va susține actul de guvernare. PSD se va amplasa în opoziție de a doua zi, se va desolidariza de orice măsură și o să joace rolul partidului de opoziție și guvernul nu va avea capacitatea să pună în practică programul de guvernare”, a punctat Ludovic Orban.

„E la înțelegere cu Grindeanu”

„Absurditatea gândirii politice a președintelui Nicușor Dan s-a transmis în trei desemnări, fără cap, fără coadă. El trebuia să îl pună pe Grindeanu premier din prima”, a declarat fostul premier.

Orban a spus că Sorin Grindeanu ar fi acceptat „de formă” să fie un potențial candidat al partidului la funcția de premier, după ce a fost pus în situația de a-și asuma responsabilitatea guvernării.

„E adevărat că Grindeanu numai când a văzut că e criticat că nu-și asumă răspundere a guvernării a acceptat așa de formă ca să fie potențial candidat al partidului la funcția de prim-ministru, dar de fapt nu-și dorește și Nicușor Dan l-a protejat. E la înțelegere cu Grindeanu”, a spus Orban.

„De-aia nu l-a desemnat pe Grindeanu, pentru că un eșec al lui Grindeanu în formarea majorității sau o guvernare PSD cu Grindeanu premier ar fi dăunat grav și României, dar și PSD-ului”, a mai adăugat el. 

Editor : C.S.

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