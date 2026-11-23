Fuziunea prin absorbție dintre PNL și Forța Dreptei ar putea întâmpina obstacole în instanță, spune Ludovic Orban. Președintele Forței Dreptei afirmă că va respecta toate procedurile legale, dar se așteaptă la contestații, invocând modul în care au fost soluționate în justiție alte dispute legate de conducerea PNL. Invitat la Digi24, Orban a criticat și relațiile dintre PSD și AUR, susținând că cele două partide ar colabora în culise.

Ludovic Orban spune că procedura de fuziune prin absorbție va fi pregătită astfel încât să respecte atât legea, cât și statutele celor două formațiuni. Cu toate acestea, fostul premier nu exclude apariția unor contestații la Tribunalul București.

„Mă aștept. Da, vom face lucrurile de asemenea natură încât toate formalitățile de fuziune prin absorbție să fie făcute în litera și spiritul legii și conform statutelor celor două partide. Cu toate astea, mă aștept să avem probleme, pentru că ceea ce a făcut justiția contra PNL este fără precedent”, a declarat Orban.

Acesta a criticat faptul că instanța nu s-ar fi pronunțat încă pe fond asupra unor decizii adoptate la congresul PNL, deși a suspendat efectele acestora.

„Ne putem aștepta la o rezistență, dar vom face lucrurile cât mai clar, limpede, în conformitate cu prevederile legale, astfel încât să nu dăm niciun fel de pretext unei eventuale opoziții care să fie făcute la Tribunalul Municipiului București”, a adăugat liderul Forței Dreptei.

Întrebat dacă se așteaptă ca adversarii fuziunii să provină chiar din interiorul PNL, Orban i-a menționat pe Alina Gorghiu, Hubert Thuma și Rareș Bogdan. El a susținut că aceștia nu îl susțin și că ar fi mai apropiați de PSD.

„Sigur că nu mă iubește Alina Gorghiu, sigur că nu mă iubește Hubert Thuma, Rareș Bogdan și alții, dar ei sunt mai degrabă cu un picior în PSD”, a afirmat fostul premier.

Orban a sugerat că eventualele demersuri împotriva fuziunii ar putea fi făcute și prin intermediari, acuzând că adversarii politici ai PNL ar putea încerca să influențeze justiția.

Orban acuză o colaborare între PSD și AUR

Întrebat cine este principalul adversar politic al PNL, Ludovic Orban i-a indicat atât pe PSD și AUR, cât și pe președintele Nicușor Dan.

Fostul premier susține că există o strategie prin care PSD este menținut la guvernare, în timp ce AUR este prezentat drept principala forță de opoziție. În opinia sa, această configurație ar dezavantaja PNL și USR.

„Există o construcție care vrea să creeze percepția publică că la putere e PSD și de opoziție este AUR, iar Nicușor Dan parcă face tot ce este posibil, a făcut tot ce e posibil să aducă PSD-ul la putere, să facă Guvern PSD. Și acum parcă face tot ce este posibil să valideze ca principal opozant sau ca unic opozant antisistem AUR”, a declarat Orban.

Acesta a susținut că, în realitate, PSD și AUR ar avea relații politice strânse, în pofida poziționării lor publice.

„PSD, în subteran cu AUR, au legături evidente, decid conduceri de instituții importante din România mână în mână”, a afirmat liderul Forței Dreptei.

Orban consideră că AUR este folosit ca un adversar convenabil pentru a mobiliza electoratul proeuropean și pentru a menține în plan secund partidele care ar putea reprezenta o alternativă de centru-dreapta.

Orban compară situația cu perioada guvernării PSD-PNL

Ludovic Orban a făcut o paralelă între actuala configurație politică și perioada în care Klaus Iohannis a susținut formarea coaliției PSD-PNL. El afirmă că atunci AUR a fost prezentat drept principalul partid de opoziție, în timp ce alte formațiuni și grupări liberale anti-PSD au fost marginalizate.

„Cam ceva similar s-a întâmplat: la putere, PSD cu PNL, și în opoziție a fost stimulată AUR. Degeaba exista USR sau noi, care ne-am constituit, liberalii anti-PSD. Noi am fost aruncați în derizoriu și a fost validat ca principalul opozant AUR”, a spus Orban.

Fostul premier a susținut că actuala conducere a PNL este formată din persoane care s-au opus, la momentul respectiv, alianței cu PSD.

„La conducerea PNL, astăzi se află numai oameni care au votat împotriva alianței de guvernare cu PSD, impusă de Iohannis”, a declarat Orban, menționându-i pe Ilie Bolojan, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu.

În opinia sa, există riscul repetării aceluiași scenariu politic: PSD să controleze guvernarea, AUR să fie validat ca principală opoziție, iar PNL și USR să fie împinse la periferia dezbaterii publice.

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Editor : C.A.