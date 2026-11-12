Ludovic Orban a declarat joi, la Digi24, că negocierile pentru fuziunea prin absorbție a Forța Dreptei de către PNL sunt abia la început, iar finalizarea procesului va necesita aprobarea congreselor ambelor formațiuni. Fostul premier a susținut că Ilie Bolojan beneficiază de o susținere covârșitoare în interiorul partidului și i-a acuzat pe contestatarii acestuia că încearcă să mențină PNL într-o relație de subordonare față de PSD. Orban a lansat critici și la adresa președintelui Nicușor Dan, despre care afirmă că și-a construit strategia politică în jurul parteneriatului cu social-democrații.

Ludovic Orban a confirmat că atât el, în calitate de președinte al Forța Dreptei, cât și Ilie Bolojan, în calitate de președinte al PNL, au primit mandate pentru negocierea fuziunii dintre cele două formațiuni. Discuțiile sunt încă într-o etapă incipientă, iar finalizarea procedurii presupune aprobarea protocolului de fuziune de către congresele ambelor partide și înregistrarea acestuia la Tribunalul București.

„Suntem la începutul discuțiilor despre fuziune. Sigur că ea va fi definitivată în perioada care va veni”, a declarat Orban, precizând că viitorul congres al PNL ar putea stabili și direcțiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.

Întrebat despre perspectivele politice și despre o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale, fostul premier a evitat să avanseze un asemenea scenariu, afirmând că discuțiile trebuie purtate în ordinea firească a etapelor politice: „Să nu punem caii înaintea căruței”.

„Nicușor Dan și-a ales PSD drept principal partener politic”

Fostul premier a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, susținând că acesta ar fi favorizat PSD în detrimentul unei construcții politice de dreapta.

„Nicușor Dan a arătat în ultimul an, în momentul în care noi ne-am întrerupt colaborarea în mod abrupt, din cauza președintelui, nu din cauza mea, că pilonul lui strategic este parteneriatul cu PSD. A plănuit debarcarea Guvernului Bolojan, a încurajat PSD să depună moțiune de cenzură și toate jocurile pentru formarea noului Guvern au arătat că, de fapt, Nicușor Dan își dorește ca principal partener la guvernare PSD”, a afirmat Orban.

În opinia sa, PNL trebuie să se repoziționeze ca alternativă de dreapta la actuala guvernare și să renunțe la orice colaborare cu social-democrații, în perspectiva alegerilor din 2028.

Întrebat de ce mai mulți președinți ai României au ales să colaboreze cu PSD, Ludovic Orban a sugerat că strategia actualului șef al statului ar putea fi influențată de persoane care s-au aflat și în anturajul fostului președinte Klaus Iohannis.

„În jurul lui Nicușor Dan sunt aceiași oameni care erau și în jurul lui Klaus Iohannis, în mare. Mă refer la oameni importanți, nu la niște consilieri care sunt mai degrabă niște trepăduși, nu consilieri care să fie, în adevăratul sens al cuvântului, oameni care să aibă expertiză și mai ales forța de a se impune președintelui”, a spus fostul premier.

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Orban a precizat că aceasta ar putea fi una dintre explicațiile apropierii de PSD, dar a insistat că responsabilitatea politică îi aparține președintelui.

„Nu e neapărat strategia lui Nicușor Dan, cât e influența celor din jurul său, ar fi o explicație. Până la urmă, Nicușor Dan este actorul care pune în practică această strategie, care este total contrară mandatului primit de la alegătorii care l-au votat pe Nicușor Dan”, a declarat el.

Fostul premier a continuat atacul, acuzându-l pe șeful statului că ar fi făcut compromisuri atât cu PSD, cât și cu persoane influente din sistemul judiciar.

„Alegătorii nu l-au votat pe Nicușor Dan ca să bată palma cu PSD-ul, să facă pact cu sistemul din justiție, care controlează justiția și care a transformat justiția românească într-o parodie. Practic, nu i-au dat mandat să bată palma cu PSD, care este un partid corupt până în măduva oaselor”, a susținut Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Contestatarii lui Bolojan sunt o tabără „iubitoare de PSD”

Referindu-se la tensiunile din PNL și la numele vehiculate pentru o eventuală înlocuire a lui Ilie Bolojan, printre care Alin Tișe și Cătălin Predoiu, Ludovic Orban a susținut că actualul lider liberal beneficiază de o susținere covârșitoare în partid.

„Astăzi e o voință zdrobitor majoritară de susținere a lui Bolojan și a liniei politice care este impusă de Bolojan. Lucrul acesta a fost demonstrat în foarte multe împrejurări, dar mai ales în toate deciziile care au fost luate de forurile statutare ale Partidului Național Liberal, indiferent că a fost vorba de Biroul Politic Național, de Consiliul Național sau de Congresul organizat în iunie”, a declarat Orban.

El i-a acuzat pe contestatarii lui Bolojan că ar urmări menținerea unei relații de subordonare politică față de social-democrați. „Astăzi este evident minoritară această tabără iubitoare de PSD, care vrea să mențină PNL în postura de breloc al PSD și de complice al PSD”, a afirmat fostul premier, care a explicat că tocmai schimbarea direcției politice a liberalilor a determinat Forța Dreptei să înceapă negocierile pentru revenirea în PNL.

„Partidul Național Liberal, din punctul meu de vedere, și-a regăsit autonomia decizională și și-a regăsit identitatea și acesta este și motivul pentru care noi am decis să revenim în Partidul Național Liberal, pentru a putea să ne aducem contribuția la o linie strategică autentic liberală, de dreapta, care să ofere o alternativă credibilă pentru guvernarea României”, a conchis Ludovic Orban.

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Editor : M.I.