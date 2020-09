Ludovic Orban despre înregistrarea cu Nicușor Dan făcută publică de Dana Budeanu: „Nicușor Dan este un om corect, un om cinstit”

Ludovic Orban a declarat marți, în legătură cu o înregistrare apărută în spațiul cu Nicușor Dan, că „nu pune nici măcar o umbră de îndoială asupra candidatului” susținut de PNL și de USR-PLUS. Înregistrare făcută publică de PSD, conține un dialog între Nicușor Dan și un reprezentant al primăriei Sector 4, în care candidatul la primărie ar fi încearcat să împiedice o demolare ilegală.

Înregistrarea a fost publicată de Dana Budeanu, o apropiată a Gabrielei Firea.

„Candidatul “Dreptei Aproape Unite” face trafic de influenta si santaj la o primarie de sector, in favoarea unui controversat om de afaceri - considerat chiar interlop -, din cauza implicarii sale in activitati cu droguri, trafic de persoane etc, si care a construit ilegal cladiri (restaurant si casa) in Parcul Tineretului, pe domeniul public”, a scris luni, Gabriela Firea, pe Facebook.

Nicușor Dan susține că înregistrarea este „o încercare de a opri îndepărtarea de la butoane” a unei adiminstrații corupte.

„Mafia din PSD și urmașii lui Dragnea folosesc aceleași mijloace murdare cu care ne-au obișnuit pentru a încerca să oprească îndepărtarea de la butoane a lor și a administrației corupte, condusă de Gabriela Firea.