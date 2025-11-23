Prezent la Digi24, Ludovic Orban a făcut mai multe declarații despre plecarea sa de la Cotroceni, pe care președintele Nicușor Dan a numit-o „o telenovelă”. Orban nu a fost de acord cu această formulare încă de la început. Fostul consilier prezidențial a spus că nu a avut niciodată vreo convorbire în contradictoriu cu președintele și dacă cineva crede că motivul invocat, oficial, este cel adevărat, atunci este „naiv”.

„Nu mi se pare deloc o telenovelă și în general, nu aș fi dat declarații publice dacă nu ar fi existat această succesiune de evenimente care, din punctul meu de vedere, mi s-a părut incorectă. Trebuia să mă apăr imaginea publică și trebuia să spun lucrurilor pe lume. Trebuie să știe că adevăratul consilier este consilierul care-ți spune adevărul, chiar și atunci când adevărul nu-ți combine. Adevăratul consilier este cel care atunci când te duci într-o direcție greșită, îți atragi atenția și nu te încurajează să mergi în direcția greșită”, a spus Ludovic Orban.

„Dacă își imaginează din această declarație, dacă își imaginează cineva că eu am avut apariții publice timp de o lună jumate fără acordul președintelui României, înseamnă că nu mă cunoaște”.

„Sunt un om instituțional care în cariera mea am știut, am învățat ce înseamnă funcționarea instituțiilor publice și mai ales coerența. Dacă cineva își maginează că eu n-am discutat liniile de mesaj în aparițiile publice cu președintele României, de asemenea nu mă cunoaște.

Ce a răspuns, întrebat dacă a avut acordul președintelui de a vorbi despre alegeri

„În această privință, am avut o discuție legată de modul de poziționare la Capitală, care de altfel s-a și reflectat. Vă dau un exemplu foarte clar interviu pe care l-a dat președintele României la Sebastian Zahmar și altelor de poziții, inclusiv luări de poziții ulterioare, a ceea ce am spus în declarația pe care am dat-o la emisiunea respectivă. Eu am făcut ce scrie fișa postului și anume am apărat imaginea președintelui”.

Nu mi-a reproșat, niciodată, nimic

„În niciuna dintre discuțiile pe care le-am avut în toată această perioadă nu mi-a reproșat vreo apariție publică, nu mi-a reproșat ceva ce am spus în vreo apariție publică, nu am avut nicio discuție contradictorie. Ca atare, eu n-aveam de unde să știu că președintele României gândește că nu e normal ca un consilier să spun altceva. Dar încă o dată vă spun atâta timp cât într-o lună jumate nu mi s-a adresat niciun reproș, nicio critică, nu mi s-a făcut nicio observație și nici nu mi s-a cerut să nu mai apar public. Iar acest lucru spun nu numai despre președinte, îl spun și despre ceilalți oameni care sunt implicați în comunicarea publică. Și eu nu am primit nicio observație în toată această perioadă, ca să aflu acuma că, domnule președinte, de aia m-a demis.”

„Până la urmă, președintele României este cel care-și alege colaboratorii. Pe de altă parte, pot să spun că am așa o ușoară mirare, văzând că i-a luat patru luni jumate ca să mă numească în funcție și că i-a luat probabil o singură zi casă mă demită”, a mai spus Orban.

Motivul demiterii

Ludovic Orban a mai spus că în spatele fiecărei afirmații a sa a stat o judecată politică.

Întrebat despre motivul demiterii, Orban a răspuns prompt: „Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. Iar povestea aia că m-a demis, că i-am luat apărarea și că am considerat într-o declarație publică anormal și nefiresc ca imaginea președintelui să fie folosită de un partid în campanie electorală - dacă cineva crede că ăsta este motivul real de demitere, înseamnă că e naiv”.

Editor : Sebastian Eduard