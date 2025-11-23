Ludovic Orban a declarat, duminică seară la Digi24, despre revocarea sa din funcția de consilier prezidențial de către Nicușor Dan, că „au existat diferențe, în special cele legate de raportarea la PSD”.

„Au existat diferențe, anumite diferențe, în special cele legate de raportarea la PSD. Eu am criticat PSD atunci când era de criticat, cum mi s-a părut normal și firesc. Țara e blocată de peste o lună de zile. Pensiile magistraților au fost declarate neconstituționale din cauza faptului că toți judecătorii PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea pe formă. Nu știu ce o să fie pe fond, a proiectului de lege. Nu mi se pare normal ca premierul unei coaliții să fie atacat de dimineață până seară, cu toate armele, nu de lideri secundari în cadrul unei strategii, ci plecând de la liderul unui partid”, a spus Ludovic Orban.

Acesta spune că l-a susținut pe președintele Nicușor Dan pentru reforma statului.

„În relația cu PSD nu trebuie să arăți prea multă amicalitate”

De asemenea, Ludovic Orban susține că în relația cu PSD nu trebuie să arăți „prea multă amicalitate și prea multă disponibilitate spre compromis”.

„O să-mi permit să atrag atenția atunci când una dintre direcțiile de acțiune pentru care l-am sprijinit pe Nicușor Dan în funcția de președinte nu va fi respectată sau o va lua în altă direcție.

Nu cred că în relația cu PSD trebuie să arăți prea multă amicalitate și prea multă disponibilitate spre compromis sau prea multă disponibilitate spre cedare, pentru că PSD așa e construit. Îi dai un deget și ia o mână. Asta este convingerea mea pe care o spun public”, afirmă Orban.

Acesta l-a atacat pe șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, spunând „cum își permite un președinte de partid să spună că a vorbit în dimineața respectivă la telefon cu președintele României (...) adică să povestească cum are el conversații telefonice, eventual cotidian?”.

„Cum își permite un președinte de partid să spună că a vorbit în dimineața respectivă la telefon cu președintele României și președintele României oarecum să înghită o astfel de chestiune sau alte lucruri.

M-am referit la Grideanu, da. Și mai ales să spună că a vorbit cu președintele României la telefon. Adică să povestească cum are el conversații telefonice, eventual cotidiene?”, mai precizează fostul lider PNL.

Orban a mai declarat că „în niciuna dintre discuțiile pe care le-am avut în toată această perioadă nu mi-a reproșat vreo apariție publică, nu mi-a reproșat ceva ce am spus în vreo apariție publică, nu am avut nicio discuție contradictorie”, el declarându-se un „om instituțional”. „Am învățat ce înseamnă funcționarea instituțiilor publice și mai ales coerența”, a mai precizat fostul consilier pe politică internă a președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan a comentat vineri declarațiile lui Ludovic Orban, care a spus că șeful statului ar avea o datorie către el, și a calificat toată situația privind eliberarea din funcție a acestuia drept „o telenovelă”.

