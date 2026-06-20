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Exclusiv Ludovic Orban: E evidentă o schimbare de atitudine din partea lui Nicușor Dan. Guvernul Veștea depinde de 25 de voturi de la AUR

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ludovic orban sustine un discurs
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie investit este minimă”

Fostul premier și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă în direct la Digi24 că „este evidentă o schimbare de poziție” din partea șefului statului în ceea ce privește învestirea Guvernului Veștea. Acesta a susținut că probabilitatea de învestire este minimă, în condițiile în care ar fi nevoie de cel puțin 25 de voturi de la AUR.

 

Ludovic Orban a declarat, întrebat despre faptul că președintele Nicușor Dan spune că este responsabilitatea premierului desemnat Adrian Veștea să meargă în Parlament, că: 

„Din punctul meu de vedere este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică un mesaj de genul 'eu nu mai sunt implicat și este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare, să obțină voturile ei'. O evidentă schimbare de poziție”. 

„Să nu uităm declarația în care Adrian Veștea a declarat că a fost asigurat de Tomac și de președinte că există voturile necesare pentru investire”, a precizat el.

Orban a mai adus aminte și de o declarație făcută de Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă există voturile necesare pentru investirea guvernului Veștea, la care președintele a răspuns sec „nu” .

„De altfel, încă o dată vreau să fiu foarte limpede: acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2 - 3 - 4 - 5 maxim”, a afirmat Orban.

Acesta a mai declarat că „foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot”. 

„Probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie investit este minimă”

Întrebat ce crede că se va întâmpla dacă nu trece guvernul Veștea, Orban a spus: 

„Dacă PSD va susține în continuare povestea e posibil să apuce să depună lista Guvernului și programul de guvernare și să ajungă la vot. Nu știu, în schimb, dacă acest lucru se va întâmpla. (...). Și PSD a avut o modificare de poziționare. De unde erau inițial susținători și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bate pasul pe loc și au convocat ședința duminică”. 

Orban a mai declarat și că „pot să încerce din răsputeri PSD-ul și cu dezertori din PNL să adune voturi. Numai că nu pot să adune voturi, dacă nu iau un minim de 25 de voturi de la AUR”.

El a mai punctat că „există o condiție care este pusă de AUR”: demiterea președintelui. „AUR nu va susține niciun guvern dacă nu obține garanția că va fi sprijinit în procedura de demitere a președintelui”, a spus el. 

„Eu acum am convingerea că dacă președintele ar încerca să-i ceară lui Veștea să-și depună mandatul, nu știu dacă ar mai accepta. Indiferent ce se va întâmpla, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca Guvernul Veștea să fie investit este minimă”, a mai adăugat el. 

 

Editor : C.S.

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