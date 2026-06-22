Live TV

Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”: „Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”

Data publicării:
Ludovic Orban.
Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ludovic Orban îl acuză pe președintele Nicușor Dan de „trădare” într-un nou mesaj postat de rețelele de socializare și spune că va începe să susțină „necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi”.

„Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi contra lor. Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au făcut construit un sistem care sufocă România și o ține pe loc.

Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, anti-democrație, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească.

Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.

Contra rețelei de complicități ale magistraților corupți din sistemul de justiție care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere”, se arată în mesajul postat de Ludovic Orban pe pagina de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Politicianul îl acuză pe Nicușor Dan de „trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”.

„Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget contra lor. Te-ai aliat cu ei și vrei să conduci cu ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României.

Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii șefi și adjuncți cât ai zice pește. Ai păstrat aceeași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu minim bun simț că este vitală schimbarea lor și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie investit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”, scrie Orban.

Ludovic Orban amenință că va susține „necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne”.

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”, a mai transmis Orban.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
un om tine un peste
4
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
5
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_CONGRES_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre fotografia lui Nicușor Dan: Din experiența mea, te întâlnești cu toți, dar masa o iei cu cine-ți place
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu Nicușor Dan: „Am căutat în toată această perioadă să am o relație corectă”
Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: I-am transmis lui Nicușor Dan două variante de ieșire din criza politică. Există soluții corecte
CONGRES PNL Bolojan_2_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce crede Ilie Bolojan că Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul: „Veriga slabă”
nd bruxelles
Imagine-surpriză de la Bruxelles: Cu cine s-a întâlnit Nicușor Dan înainte de Consiliul European. Reacția Administrației Prezidențiale
Recomandările redacţiei
adrian vestea la birou
Conducerea Parlamentului stabilește calendarul învestirii Guvernului...
petrisor peiu face declaratii
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul...
Subiecte română Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026: Elevii au început prima probă scrisă. Cum...
nori de furtună
Vreme la extreme: După caniculă, furtunile fac ravagii în mare parte...
Ultimele știri
Zelenski îi cere lui Lukașenko pași concreți pentru dezescaladare, nu doar declarații de pace
Tragedie într-un liceu din Filipine: cel puțin trei persoane au fost ucise într-un atac armat. Poliția investighează cazul
Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic după anunțul Iranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E o femeie superbă, dar când boala se activează, devine “complet de nerecunoscut”: “Mi-a luat o parte din...
Cancan
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Fanatik.ro
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răsturnare de situație: Alex Băluță refuză Poli Timișoara și semnează cu o contracandidată la promovare...
Adevărul
Cele mai spectaculoase zece șosele din Carpați. Cum au fost construite și ce locuri de vis traversează
Playtech
Ce se întâmplă cu banii tăi dacă îi ții la bancă în 2026. Explicația fenomenului financiar care afectează...
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Vacanțele de vară ale elevilor: de la „munca patriotică” pe șantierele din comunism la taberele de aventură...
Newsweek
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...