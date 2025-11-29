Live TV

Ludovic Orban îl avertizează pe Nicușor Dan că e înconjurat de oameni care vor „să-l rupă de realitate": Să nu i se suie puterea la cap

Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Ludovic Orban îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că funcția nu trebuie să „i se suie la cap” și îi transmite „să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat”. Într-un interviul acordat News.ro, fostul premier afirmă că, dacă ar fi fost el președinte, ar fi schimbat imediat conducerile SRI, SIE și SPP și ar fi tratat ca prioritate negocierile pentru noile numiri. Totodată, îl descrie pe Ilie Bolojan drept un lider incomod, dar sincer, și susține că președintele ar fi trebuit să îl sprijine mai ferm.

Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan

Orban susține că nu a mai discutat cu Nicușor Dan de când a plecat de la Cotroceni, dar spune că speră ca funcția să „nu i se suie la cap”.

E într-o funcţie nouă. Sper să nu fie schimbat, sper să nu i se suie la cap. Există un risc! Un înţelept a spus că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut.

„Sper să reziste la corupţia inerentă exercitării celei mai importante funcţii în stat, să rămână modest şi cu picioarele pe pământ”, a declarat el.

Fostul premier menționează că a avut o colaborare „foarte bună” cu Nicușor Dan și spune că nu au existat discuții în contradictoriu între ei, catalogând dialogul drept unul „constructiv”.

El îl avertizează însă pe Nicușor Dan asupra riscului de izolare la care sunt predispuși președinții.

„Ce-i sugerez lui Nicuşor Dan e să facă tot ce e posibil să rămână cu picioarele pe pământ, să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat, în general, preşedintele României de oamenii care sunt în preajma lui şi care au tot interesul să-l rupă de realitate”, a adăugat el.

Ce ar fi făcut Orban dacă era președinte

Fost președinte al PNL, Ludovic Orban afirmă că Nicușor Dan ar fi trebuit să facă schimbări rapide la vârful serviciilor de informații.

Întrebat dacă actualul președinte a fost deja „împachetat” de servicii, Orban a răspuns că nu are această certitudine, dar că riscul există.

Sper că nu, dar, în mod obiectiv, dacă eu aş fi fost preşedinte, aş fi schimbat imediat garniturile de la servicii, SRI, SIE, SPP, pentru că aşa e normal și firesc. La vremuri noi, oameni noi.

El a explicat că președintele ar trebui să dea direcția în ceea ce privește funcționarea acestor instituții.

„Fiecare preşedinte are o anumită exigenţă şi o anumită viziune în materie de funcţionare a serviciilor. Serviciile, totuşi, depind de preşedinte şi preşedintele este cel care trebuie să dea direcţia. În mod normal, m-aş fi aşteptat să apară schimbări”, a menționat acesta.

„E adevărat că e o situaţie politică un pic mai complicată, dar pe de altă parte aş tratat-o ca pe o prioritate şi aş fi consumat toată energia ca să negociez cu coaliţia majoritară numirea cât mai rapidă cu atât mai mult cu cât, de exemplu, la SRI au trecut 2 ani de când nu avem un director civil”, a continuat Orban.

Pe lângă acestea, fostul consilier prezidențial consideră necesară și o reformă legislativă.

„Nu putem sta cu legi din 1991, care practic nu reglementează aproape nimic şi nu statuează obligaţia exercitării controlului civil şi mai ales obligaţia de a da seamă pentru ceea ce fac serviciile”, a spus el.

Ilie Bolojan, un lider incomod dar onest

Ludovic Orban îl descrie pe Ilie Bolojan drept un om onest, dar „nu foarte confortabil”.

Nu este un om foarte confortabil, ca să spun aşa. E un om frust, un om care spune adevărul, un om care nu ezită să-şi spună părerea chiar şi atunci când părerea lui îi poate deranja pe unii şi pe alţii. A consumat, după părerea mea, mult mai multă energie pentru guvernare decât pentru managementul partidului.

El spune că se aștepta la o susținere mai fermă din partea președintelui pentru Bolojan.

„Mărturisesc că şi eu mă aşteptam de la preşedinte să fie mai ferm în susţinerea lui Bolojan. Şi, mai ales, să fie mai ferm în a convinge PSD să renunţe la acest joc perfid pe care îl face, și anume să rămână la putere bine-mersi, să fie conectat la toate resursele, să aibă oamenii cu care populează administraţia, companiile de stat, iar pe de altă parte, în faţa opiniei publice, să joace rolul de critic şi de opozant”, a spus el.

