Ludovic Orban: În curând, o să spună că eu sunt vinovat că Florin Cîțu, în 2000, a fost prins băut la volan

Liderul PNL, Ludovic Orban, a negat, joi seara, că ar fi știut despre episodul cu Florin Cîțu prins beat la volan în Statele Unite, în anul 2000, și respinge totodată speculațiile că el ar fi fost sursa acestei dezvăluiri.

Ludovic Orban spune că Florin Cîțu nu l-a informat niciodată despre acest incident, dar consideră că premierul însuși ar fi trebuit să fie cel care să fi făcut cunoscut opiniei publice acest incident. Ludovic Orban califică drept „minciuni sfruntate” ideea că el ar fi fost cel care a stat în spatele acestor dezvăluiri către presă, care apar în plină competiție electorală între el și Florin Cîțu pentru președinția PNL.

„Este o formă penibilă, o formă penibilă de încerca să îl faci vinovat pe președintele partidului pentru o vină pe care nu o are. În curând o să spună că eu sunt vinovat că Florin Cîțu, în 2000, a fost prins băut la volan sau că eu sunt vinovat de faptul că Florin Cîțu nu a făcut publică această informație…”, a declarat Ludovic Orban, joi seara, la B1 TV.

„Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este totuși o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră sau din umbră pe care pot să le aibă mulți oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu, să vorbești tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informație apare în spațiul public? Probabilitatea ca o astfel de informație să apară în spațiul public este uriașă”, a declarat Ludovic Orban.

Scandalul afectează imaginea PNL, spune Ludovic Orban

„Eu, după declarațiile premierului Cîțu, m-am dus, am întrebat, am dat două telefoane, mi s-a spus să intru pe site-ul respectiv (site-ul instanței din Iowa, n.r.) și să bag «Florin Vasile Cîțu», și mi-a apărut. Orice cetățean de pe planeta asta, dacă intră pe site-ul respectiv prin căutare pe Google și bagă «Florin Vasile Cîțu», vede informațiile legate de subiectul acesta”, a subliniat Ludovic Orban.

El susține că nici în discuțiile interpersonale, Florin Cîțu nu i-a vorbit niciodată despre acest episod. „În mod normal, ar fi trebuit să îmi spună. Dacă o făcea, i-aș fi spus să facă publică imediat această informație. Un astfel de episod nu îl poți ascunde. Din ce știu eu, pentru miniștri certificatul ORNIS nu se face obligatoriu. E adevărat că în el ești întrebat dacă ai fost condamnat. Nu știu dacă a completat acest chestionar”, a mai spus Ludovic Orban.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a evitat să spună dacă i-ar cere sau nu demisia premierului.

„Demisia este un act unilateral. Dacă ar fi să-i cer demisia lui Florin Cîţu, în primă fază nu aş face-o public, aş face-o într-o discuţie între patru ochi, pentru că aşa este normal între colegi, aşa e normal între colegi şi în aparatul guvernamental, fac această menţiune, să-ţi informezi colegii atunci când vrei să-i demiţi din funcţie, să le dai posibilitatea să îşi dea demisia”, a declarat liderul liberal.

Întrebat dacă dezvăluirea despre trecutul primului ministru afectează imaginea Partidului Naţional Liberal, preşedintele PNL a răspuns afirmativ.

PSD cere demisia lui Florin Cîțu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară „urgent” demisia premierului Florin Cîţu, pentru că legile în vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnaţi penal.

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că în urmă cu 20 de ani a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, afirmând că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an.

Cîţu a fost întrebat, la finalul şedinţei de guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

„Da, acum 20 de ani a fost vorba de un DUI (driving under the influence), este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Premierul nu a precizat dacă a fost și reținut timp de două zile, așa cum a apărut inițial în presă, dar a confirmat că a plătit o amendă de peste 1.000 de dolari.

Editor : Luana Pavaluca