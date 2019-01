Ludovic Orban: La prezidenţiale PSD va susţine un candidat PSD. Nu va fi Liviu Dragnea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că, în opinia sa, la alegerile prezidenţiale, PSD va susţine un candidat PSD, care sigur nu va fi Liviu Dragnea. Liderul PNL a argumentat spunând că PSD nu mai are nicio şansă de a câştiga alegerile prezidenţiale şi atunci are nevoie de un ţap ispăşitor pentru pierderea alegerilor.

„Nu-l consider liberal pe Tăriceanu, când girezi o asemenea guvernare anti-liberală, anti-companii, anti-sistem financiar - bancar, discursul populist nu are nicio legătură cu valorile liberale.

Klaus Iohannis se bucură de o susţinere foarte clară şi o intenţie de vot foarte mare, beneficiază de un scor de minim 35%, adăugaţi procentele mele. Nu ştiu de ce am fost introdus ca şi candidat, toată lumea ştie că eu nu candidez la preşedinţie şi PNL, sub conducerea mea îl sprijină pe Klaus Iohannis. Mai adăugaţi 3 - 4 procente.

Preşedintele se bucură de o formă bună, a ţinut piept agresiunii sistematice a actualei structuri de putere, se bucură de cea mai mare încredere la nivel european şi internaţional, iar pe plan intern echilibrează lupta cu actuala coaliţie majoritară.

Am convingerea că PSD va susţine un candidat PSD, nu va fi Dragnea, pentru că Dragnea are o cotă de încredere foarte proastă, o poziţie foarte proastă, o intenţie de vot mult mai mică decât intenţia de vot pentru PSD. Va pierde cu siguranţă alegerile.

Dragnea, de regulă, împinge candidaţi, cum a făcut cu Ponta, cu Geoană. Are nevoie de un ţap ispăşitor. PSD nu mai are nicio şansă că câştige alegerile prezidenţiale.

Probabilitatea ca PSD să sprijine un alt candidat care să nu provină din PSD e egală cu zero, e morcovelul pe care-l flutură la nasul lui Tăriceanu povestea cu eventuala susţinere a candidaturii. Nu are nicio bază reală.

Gabriela Firea, nu cred (să fie candidatul PSD – n.r.), e într-o pierdere de viteză, nu face nimic în Bucureşti”, a declarat Ludovic Orban.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,