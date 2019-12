Ludovic Orban, mesaj către parlamentarii PNL: Rămâneţi la muncă până la finalul anului!

Ludovic Orban le-a spus parlamentarilor PNL, la ședința BEX de luni, să nu plece în perioada următoare, deoarece vor fi prezentate angajările răspunderii asumate de Guvern, iar bugetul ar putea veni la adoptare între Crăciun și Revelion.

În Biroul Executiv de luni, liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis liberalilor să fie prezenți la muncă în perioada care va veni, fiindcă este posibil ca Legea bugetului de stat pentru anul 2020 să intre în procedură legislativă în intervalul 15 - 20 decembrie, au declarat surse politice, pentru Mediafax.

O altă variantă luată în calcul ar fi ca Executivul să își asume răspunderea și pe Legea bugetului de stat, au explicat sursele menționate.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a dat luni asigurări că este pregătit să meargă cu bugetul în Parlament, să-l dezbată în comisii şi să argumenteze fiecare capitol, înainte de sărbătorile de iarnă.

„Eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii, să argumentez fiecare linie de buget. Veţi vedea un alt gen de ministru. Am intrat în toate detaliile bugetului, ştiu fiecare capitol, pe ministere, şi sunt acolo pregătit să argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament şi să explic de ce această variantă de buget este cea mai bună pentru România. Eu mă pregătesc să fiu în Parlament la dezbaterile pe buget. Vineri (6 decembrie 2019, n.r.) am aprobat deja limitele pe fiecare minister. Termenul pe care mi l-am propus (pentru aducerea bugetului în Parlament, n.r.) este de 15-20 decembrie, în acea săptămână. Sper să pot să mă ţin în continuare de el, dar va fi înainte de sărbătorile de iarnă, cu siguranţă. Când am venit eu, bugetul era construit pe un Guvern cu 24 de ministere şi celelalte agenţii. A trebuit să schimbăm puţin lucrurile. Pe partea mea, liniile şi limitele pe ministere sunt date. Acum, ministerele trebuie să se încadreze în ceea ce am cerut eu”, a spus Cîţu, la RFI, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă se ia în calcul şi varianta asumării răspunderii pe buget de către Guvern, ministrul a răspuns: „Nu ştiu, aici este decizia premierului (...) Eu nu am discutat despre aşa ceva”.

