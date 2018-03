Ludovic Orban: Mi s-a făcut dreptate. Nu oamenii politici trebuie să facă ordine în justiție

Ludovic Orban a fost achitat astăzi definitiv de judecătorii Înaltei Curți în dosarul în care fusese acuzat că ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorală pentru alegerile locale din 2016. În urma deschiderii acestui dosar de către DNA, Ludovic Orban s-a retras din Parlament şi din cursa pentru Primăria Capitalei. El spune acum că încrederea pe care a avut-o în sistemul de justiție s-a dovedit a fi corectă și că nu e treaba politicienilor să facă ordine în justiție.

„Încă din prima clipă în care a început ancheta penală în cazul meu am susţinut cu tărie că sunt un om cinstit, că sunt un om corect, care respectă legea şi instituţiile fundamentale ale statului român, încă din primul moment am anunţat că sunt nevinovat şi mi-am susţinut acest punct de vedere. Iată că astăzi ÎCCJ, prin completul de apel format din cinci judecători, a hotărât că ceea ce am susţinut din prima clipă este adevărat. (...) Pot să spun astăzi că mi s-a făcut dreptate, că încrederea mea în puterea judecătorească, în sistemul de justiţie din România s-a dovedit corectă şi că exact aşa cum mie mi s-a făcut dreptate oricărui cetăţean român i se poate face dreptate şi că puterea judecătorească şi sistemul de justiţie din România are capacitatea de a face dreptate oricărui român”, a spus Orban.

„Ultimii doi ani au reprezentat o grea încercare, atât pentru mine, cât și pentru familia mea. După acești doi ani de încercare grea am ieșit întărit”, a adăugat el.

Orban a amintit că s-a retras din toate funcțiile atunci când a început urmărirea penală împoriva sa și că nu a criticat sistemul de justiție.

„Nu am atacat DNA, sistemul de justiţie, nu m-aţi văzut cu bodyguarzi la ICCJ, nu aţi văzut niciun miting la DNA, nu am instrumentat nicio campanie de presă împotriva justiţiei. Dimpotrivă, am făcut tot ce trebuia să facă un om normal. Astzi mi s-a făcut dreptate. Aşa cum mie mi s-a făcut dreptate, oricărui român i se poate face dreptate”, a mai Orban.

Întrebat dacă susţine în continuare DNA, el a răspuns: „Părerea mea este că nu oamenii politici trebuie să analizeze activitatea unei instituţii sau a alteia din sistemul Justiţie, ci ordine în Justiţie trebuie să facă instituţiile care sunt abilitate prin Constituţie şi prin lege. Punctul ăsta al meu de vedere a fost constant exprimat de-a lungul diferitelor situaţii, indiferent dacă au fost în favoarea sau în defavoarea PNL”.

„Din punctul meu de vedere am primit satisfacție. După achitarea mea către de instanța de fond, procurorul care a instrumentat dosarul a părăsit DNA. Instituțiile au capacitatea să-și facă ordine și să scape de uscăturile care există în orice pom”, a adăugat Orban.