Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a făcut tot posibilul pentru a aduce PSD la guvernare, iar acum încearcă să prezinte AUR drept principala forță de opoziție. Fostul premier a delarat, în direct la Digi24, că există o strategie prin care PNL și USR ar urma să fie marginalizate, în timp ce PSD ar controla principalele pârghii de putere din stat.

Ludovic Orban a afirmat, luni seară, la Digi24, că există o „construcție” prin care se încearcă inducerea percepției publice că AUR este singurul partid aflat în opoziție.

„Nicușor Dan a făcut tot ce e posibil să aducă PSD la putere, să facă guvern PSD și acum parcă face tot ce este posibil să valideze AUR ca principal opozant sau ca unic opozant antisistem. Asta face Nicușor Dan cu PSD. Asta în condițiile în care PSD, în subteran, cu AUR au legături evidente, decid conduceri de instituții importante din România, iar în percepția publică ăsta este planul”, a declarat Orban.

Întrebat la ce se referă Nicușor Dan atunci când afirmă că îi este frică de anul 2028, Ludovic Orban a răspuns că nu crede că șeful statului se teme de ceva anume.

„Nu cred că e frică. Eu mi-aduc aminte că în turul doi al alegerilor prezidențiale, Simion a făcut tot ce este posibil să piardă. De ce să se teamă? Dacă se temea, trebuia să le dea acum guvernarea celor de la AUR, ca să vadă poporul. Să guverneze PSD cu AUR, să vadă de ce sunt în stare”, a precizat Ludovic Orban.

Fostul premier consideră că atât șeful statului, cât și cei pe care îi numește „maeștrii jocului subteran” își doresc ca PSD să rămână la putere și să controleze principalele pârghii administrative și economice ale statului, în timp ce AUR ar ocupa poziția de principal partid de opoziție.

„Iar autentica opoziție, care într-adevăr dorește ceva care să fie în interesul general, și anume opoziția formată din Partidul Național Liberal și USR, să fie undeva împinsă spre margine”, a adăugat Ludovic Orban.

Citește și:

Editor : Ș.A.