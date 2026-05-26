Exclusiv Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică

„Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu” „Dacă cel desemnat nu obține învestitura, este un eșec personal al președintelui” „Ar fi o umilință supremă pentru PSD să-l susțină pe Eugen Tomac”

Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personal nu are capacitatea să obțină învestitura, este un eșec personal al președintelui, atrage atenția Ludovic Orban. Fostul premier și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a comentat pentru Digi24 varianta preferată de șeful statului pentru desemnarea unui nou premier care, potrivit surselor Digi24, ar putea fi Eugen Tomac, consilierul onorific al președintelui.

„Președintele nu poate să pună orice premier își dorește. Regula este că trebuie să țină cont, ca urmare a consultărilor partidelor parlamentare, de ceea ce se întâmplă în Parlament. Partidele care sunt în Parlamentul României reprezintă voința națiunii. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, conform Constituției, iar opțiunile populației se regăsesc în formațiunile politice care sunt în Parlamentul României. Desemnarea unui premier trebuie să țină cont de echilibrul de forțe din Parlament, pe baza propunerilor care sunt formulate de formațiunile politice parlamentare”, a declarat Ludovic Orban pentru Digi24.

„Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu”

Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidați la prim-ministru pune PSD-ul, este de părere Ludovic Orban.

„PSD, fără niciun motiv serios, a decis să rupă coaliția și a depus împreună cu AUR o moțiune de cenzură. PSD a mobilizat un număr de parlamentari peste jumătate plus unu din Parlament și a reușit să treacă moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. PSD a provocat criza. PSD a lăsat România fără guvern. PSD are principala responsabilitate de a oferi soluția pentru rezolvarea crizei politice. Președintele trebuie să-l nominalizeze pe Grindeanu sau pe ce candidați la prim-ministru pune PSD-ul. Spun asta nu pentru că mi-aș dori ca Grindeanu să fie premier. Eu nu l-aș dori pe Grindeanu nici măcar consilier la Palatul Victoria al premierului. Pe de altă parte, există o logică politică și există și prevederi constituționale. PSD a demonstrat că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. PSD este formațiunea politică cu cel mai mare număr de parlamentari. PSD a provocat criza politică distrugând o coaliție care avea cât de cât o majoritate și susținea un guvern care și-a făcut temele până în momentul de față, și-a îndeplinit obiectivele prevăzute în programul de guvernare, ca atare PSD are responsabilitatea de a găsi și de a oferi soluția la rezolvarea acestei crize politice pe care a creat-o”, a explicat Orban.

„Nu trebuie să-l forțeze, trebuie să-l desemneze. Că-și face sau nu-și face majoritate, eu cred că probabilitatea ca Grindeanu să aibă capacitatea să formeze o majoritate parlamentară este foarte mică. Pe de altă parte, repet, asta este logica politică, asta este perfect constituțional și normal din punct de vedere al rațiunii politice a momentului, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. A căuta alte soluții... Eugen Tomac nu este tehnocrat, în primul rând. Eu am o relație personală bună cu Eugen Tomac. Pe de altă parte, el nu este tehnocrat, este președintele unui partid care nu este prezent în Parlamentul României, care nu cred că are argumentele pentru a putea să ofere... Să ne aducem aminte ce a spus președintele: va da mandat numai atunci când va fi sigur că cel care primește mandatul are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară,” a adăugat Orban.

„Dacă cel desemnat nu obține învestitura, este un eșec personal al președintelui”

Fostul premier spune că Eugen Tomac nu oferă nicio garanție că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară.

„Dacă Nicușor Dan este consecvent, atunci poate să înțeleagă foarte clar că Eugen Tomac nu oferă nicio garanție că are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. În plus, Eurgen Tomac e consilier al președintelui. Vă aduceți aminte sintagma „Guvernul meu” folosit de Klaus Iohannis? Nici măcar Klaus Iohannis nu și-a pus „guvernul meu”, a pus guvernul Partidului Național Liberal când a trebuit să pună un guvern, nu a pus guvernul lui. A desemna un consilier prezidențial, a-i da mandatul de prim-ministru incumbă și asumarea unei răspunderi personale a președintelui ca urmare a desemnării pentru rezultatul acestei proceduri de învestire. Dacă cel desemnat de președinte dintre consilierii personali, fără să țină cont de pozițiile formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, nu are capacitatea să obțină învestitura, este un eșec personal al președintelui,” a precizat Orban.

„Ar fi o umilință supremă pentru PSD să-l susțină pe Eugen Tomac”

Întrebat dacă crede că PSD l-ar putea susține pe Eugen Tomac, fostul premier spune că ar fi „o umilință supremă” pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac.

„Așa undeva în firea mea, m-aș bucura să văd PSD-ul susținând-ul pe emul-ul lui Traian Băsescu, să văd cum se aliniază Traian Băsescu în susținerea unui favorit susținut de Traian Băsescu. Ținând cont de istorie, ar fi într-adevăr o umilință supremă pentru PSD ca să susțină un candidat la funcția de premier ca Eugen Tomac, care, repet, este produsul politic al lui Traian Băsescu. Și, ca să zic așa, omul de bază al lui Traian Băsescu în reprezentarea politică. Ar fi interesant, dar încă o dată, eu cred că președintele trebuie să vină cu o soluție serioasă. Altfel, nu e președinte jucător, e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu astfel de soluții. Asta ar fi o petardă politică, o propunere neserioasă care în niciun caz nu ar veni în întâmpinarea intențiilor declarate de a putea învesti un guvern care să asigure”, a adăugat Orban.

Dacă s-ar ajunge la o astfel de nominalizare, vorbim de experiment politic, spune Ludovic Orban

„Categoric. Spuneți-mi când în istoria desemnării de candidați la funcția de prim-ministru, un președinte a scos din joben un candidat la prim-ministru care să aibă nicio legătură cu niciunul dintre partidele parlamentare, fără să aibă un acord explicit. Au fost momente, de exemplu, când a fost Isărescu desemnat premier tehnocrat. Asta a fost în urma căderii guvernului Radu Vasile. Premierul Isărescu a fost acceptat și susținut de partidele politice parlamentare.

În momentul de față nu există absolut niciun fel de astfel de acord în ceea ce privește desemnarea. Și Iohannis, după demiterea Guvernului Cîțu prin moțiunea de cenzură, în 2021, când l-a desemnat pe Dacian Cioloș, chiar dacă n-avea șanse să obțină învestitura, l-a desemnat pe Dacian Cioloș ca propunere de candidat la prim-ministru din partea USR la vremea respectivă”, a precizat Orban.

 

 

 

