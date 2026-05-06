Exclusiv Ludovic Orban: „Nicușor Dan greșește grav. PSD nu e un partid proeuropean, ci unul retrograd, corupt”. Soluția fostului președinte PNL

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a spus la Digi24 că, în opinia, președintele nu va putea încredința formara guvernului unei coaliții proeuropene, din care să facă parte PSD, întrucât acest partid nu este unul prooccidental.

„Rolul președintelui în procedura de învestire a guvernului este un rol important, pentru că până la urmă, președintele, după ce organizează consultări cu partidele parlamentare, desemnează persoana care ocupă poziția de premier, urmând ca premierul să își formeze guvernul, programul de guvernare, să ceară votul de încredere al Parlamentului. Ca să zicem așa, mingea este la Nicușor Dan în momentul de față. Ce gândește Nicușor Dan îmi este foarte greu să vă spun, pentru că dacă analizăm ce s-a întâmplat, criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și cu ceilalți actori nefrecventabili din Parlament, practic a rupt orice punte între PSD, pe de o parte, și Partidul Național Liberal și USR pe de alta. De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare. Și PNL a luat o decizie similară.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea să convingă PNL să facă un guvern prooccidental cu PSD, Ludovic Orban a spus că acest lucru este exclus, pentru că PSD nu este un partid proeuropean.

„Președintele greșește grav. PSD nu este un partid proeuropean, prooccidental, prodemocratic. PSD este un partid retrograd, de sorginte comunistă, corupt până măduva oaselor și care a criticat toate reformele în atuala coaliției, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în parlament cu AUR.”

„Rezolvarea este foarte simplă constituțional”, crede Ludovic Orban. „PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR, a reușit să demită guvernul, demonstrănd că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspundere a guvernării. Da, cu AUR, sau cu cine vor ei. Desemnarea unui premier din partea PSD este perfect constituțională? Unu repet: PSD a depus o moțiune de cenzură în care a dărâmat un guvern care avea o anumită componență. Refacerea acestei componențe a coaliției mie mi se pare puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă. Ca atare, PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernării. Mai mult decât atât, inclusiv constituțional, PSD este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari.PNL și USR au spus clar că nu mai guvernează cu PSD. Este normal și firesc ca Nicușor să-și pună premier din PSD. Dacă nu e în stare să formeze guvernul PSD, lucru de care eu sunt aproape sigur - că PSD nu va fi capabil să obțină majoritatea pentru investirea unui guvern - atunci poate să-i dea din nou mandatul unei coaliții PNL-USR-UDMR, pentru că la al 2-lea vot parlamentarii judecă altfel decât la primul vot de investitură.

Ludovic Orban a sopus că nu vede posibilă o coaliție între PSD, UDMR, o bucată din PNL și alte bucăți din Parlament, acele partide, mici, facțiuni din opoziție.

„Nu mi se pare posibil, iar eu cred că sigur a existat o diferență de opinii exprimate de unii liber reprezentanți din PNL, gen Predoiu, Alina Ghorghiu, Thuma, Toma Petcu dar nu cred că ei ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentar într-un demers de susținere a unui guvern PSD. Dealtfel, PSD are posibilitatea să se asocieze cu AUR că au depus împreună moțiunea de cenzură și practic și-au asumat textul integral”.

 

 

 

 

