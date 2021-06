Ludovic Orban, nou atac la Florin Cîțu: Să vorbești de suflu nou cu Gorghiu, Turcan, Boc, Flutur, Roman

Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut un nou atac la contracandidatul său la funcția de președinte al partidului, spunând că nu poți vorbi de suflu nou cu o echipă în care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur și, în acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”, potrivit Mediafax.

Ludovic Orban a spus că pentru el alegerile se vor termina după ce se va da și ultimul vot și că el consideră că chiar a adus un suflu nou în partid.

„Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiți la primarii aleși, dacă te uiți la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiți la grupurile parlamentare care au foarte mulți tineri, eu chiar am adus un suflu noi”, a spus Orban.

Apoi, el a lansat un nou atac la adresa contracandidatului său, Florin Cîțu, care este văzut ca un președinte care va aduce un suflu nou în partid.

„Acuma, sigur că să vorbești de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman și așa mai departe, ca să nu fac o listă chiar , să vorbești de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce înseamnă un suflu nou. Știți, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mișc în sensul în care se mișcă societatea și la fel au fost foarte mulți dintre colaboratorii mei și eu cred că așa e normal, așa e firesc, orice instituție trebuie să se adapteze”, a spus Orban.

Orban: Mă bizui în egală măsură pe oameni cu experiență

Orban a mai spus că încearcă să țină partidul „în pas cu vremea”, dar nu pretinde că vrea un suflu nou.

„Eu mă bizui în egală măsură pe oameni cu experiență. Evident că trebuie îmbinate experiența cu înțelepciunea, cu curajul”, a mai spus președintele PNL.

Congresul PNL, la care se va alege președintele PNL, va avea loc în 25 septembrie. Candidează Ludovic Orban și Florin Cîțu.

Editor : Liviu Cojan