Ludovic Orban nu a votat verificarea semnăturilor de pe moțiune, cerută de un liberal. Alina Gorghiu: „Ține trena USR-AUR”

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, care este și președintele PNL, a spus că nu a votat propunerea ca semnăturile de pe moțiunea de cenzură să fie verificate de comisia de statut, ceea ce ar fi amânat cu două săptămâni citirea moțiunii USR PLUS-AUR.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, ceruse Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului acordarea unui termen de două săptămâni pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură depusă de senatori și deputați USR PLUS și AUR.

Orban a spus însă că propunerea lui Fenechiu excede prevederile constituționale și regulamentare, pentru că cenzurează dreptul unui parlamentar de a iniția o moțiune de cenzură.

„Un interes politic de moment nu mă poate determina să mă situez în afara Costituției și a legilor țării. Nu voi putea niciodată să votez o propunere care iese din cadrul constituțional”, a spus el.

„Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri ai Birourilor Permante prezenţi, pentru au votat 9 membri, 7 împotrivă şi 2 parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: Ovidiu Ganţ şi eu. Propunerea nu a fost adoptată. Se ştie că votul în Parlament - se adoptă o propunere, o lege cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi. Propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată propunerea alţi colegi din PNL au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am discutat punctul 3, prezentarea în Birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură”, a mai spus Orban.

„Conform Constituţiei şi Regulamentului, e clară procedura privind moţiunea de cenzură. Nu pot accepta o propunere care nu are o bază constituţională şi legală, care propune o verificare de două săptămâni prin verificări efectuate de Comisia de statut care nu are nicio competenţă de verificare a validităţii semnăturilor”, a adăugat el..

Senatorul PNL Alina Gorghiu l-a criticat pe Orban pentru acest vot și a spus că președintele liberalilor, „ține trena USR - AUR”, potrivit Mediafax.

Pe de altă parte, Orban a anunțat că va convoca o nouă reuniune a Birourilor Permanente reunite ale Parlamentului, pentru a stabili calendarul moțiunii de cenzură, după care o va comunica Guvernului, „indiferent dacă va fi sau nu va fi cvorum”.

„În calitate de președinte al Camerei Deputaților, care are obligația de a prezenta moțiunea de cenzură birourilor reunite și de a o comunica Guvernului, voi mai covoca o reuniune a BPR, după care voi comunica Guvernului moțiunea, indiferent dacă va fi sau nu va fi cvorum”, a spus el.

