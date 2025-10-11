Ludovic Orban nu exclude o rupere a Coaliției: Fiecare partid își face jocurile. Uneori, PSD se comportă ca și cum ar fi din Opoziție

Noul consilier al președintelui Nicușor Dan pe politică internă nu exclude o posibilă ruptură a Coaliției de guvernare. Invitat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, Ludovic Orban notează că în prezent, este „extrem de dificil” să se ajungă la consens în Coaliție pe anumite decizii și acuză PSD că de „multe ori se comportă ca și cum ar fi din opoziție”. Orban dă ca exemplu proiectele de lege ale social-democraților, care vin să „corecteze” anumite măsuri luate și agreate deja de Coaliție în primul pachet. Consilierul pune instabilitatea din Coaliție pe seama Congresului de la PSD care va da viitoarea conducere a partidului.

Emisiunea „În fața ta” poate fi urmărită astăzi, de la ora 14.00, pe Digi24.

Ludovic Orban a explicat că anumite decizii ale Coaliției de guvernare sunt întârziate deoarece partidele au puține puncte comune, și „aproape fiecare partid își face jocurile”. Totodată, îi acuză pe social-democrați că se comportă ca și cum ar fi din Opoziție. Consilierul dă ca exemplu inițiativele PSD din Parlament, care reintroduc o serie de excepții de la plata CASS care au fost eliminate după primul pachet de măsuri al guvernului Bolojan. La votul din Comisii, inițiativa social-democraților a primit sprijin de la partidele AUR și SOS.

„Situația este foarte gravă. Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în România. Din cauza asta e extrem de dificil de luat decizii. Aproape fiecare partid își face jocurile. De multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție. Ce s-a întâmplat asta săptămâna asta la Parlament e, într-adevăr, un factor care creează extrem de multă tensiune și instabilitate în Coaliție.

Adică după ce stabilești la angajarea răspunderii forma unei legi printr-o decizie la nivelul Coaliției, după ce te angajezi că nu vei modifica acea lege, să vii cu proiecte de lege ale unor parlamentari din partidul tău și pe care să le treci la înțelegere cu parlamentarii AUR, SOS și ce mai sunt, nu e corect. Adică nu știu, nu face bine, cum să spun, funcționării coaliției și încrederii între parteneri. Sunt câțiva factori, cum se spun, de instabilitate în cadrul Coaliției. Unu, PSD nu are o conducere. La congres, la ora actuală, echipa de conducere interimară a PSD-ului trebuie să stea cu un ochi la guvern și cu un ochi la alegerile interne. Iar miza lor, prioritatea lor, va fi să dea satisfacție, prin pozițiile pe care le iau, celor care vin să voteze la congres, dacă vor să aibă o șansă, să se aleagă.”, a declarat Ludovic Orban.

Consilierul președintelui mai notează că un alt motiv de instabilitatea în Coaliție sunt alegerile pentru Capitală.

„Ăsta e un factor de instabilitate, pentru că altfel ar juca dacă ar fi o conducere legitimă. Un alt element, un măr al discordiei care există în discuție este cel al alegerilor pentru Primăria Capitalei. E evident că fiecare dintre formațiunile politice cumva își dorește să câștige primăria și caută să găsească soluții ca să ajungă la cea mai bună variantă”, a adăugat Orban.

Scenariul unei alianțe AUR - PSD

Întrebat despre posibilitatea unei coaliții de guvernare formată din PSD și AUR, Ludovic Orban nu a exclus scenariul. El a menționat că este posibil ca la un moment dat să existe o ruptură în cadrul actualei coaliții de guvernare.

„Dacă lucrurile vor continua așa, dacă PSD se va comporta așa cum s-a comportat până astăzi, dacă va amâna decizii care sunt absolut necesare prin diferite tertipuri, dacă va modifica lucruri hotărâte în Coaliție, dacă se va alia în continuare cu parlamentarii AUR, SOS și ce mai sunt pe acolo pentru a lua alte decizii decât deciziile care sunt hotărâte în Coaliție, la un moment dat e posibil ca ceilalți actori politici să stea să se întrebe dacă mai are rost să guverneze cu ei, pentru că o să riște să se prăbușească efectiv politic și nici nu o să aibă capacitatea să rezolve problemele esențiale cu care se confruntă în România. Așa că nu exclud la un moment dat ca să existe o ruptură în cadrul acestei coaliții. Eu sper să nu se întâmple, pentru că, din păcate, așa este Parlamentul actual, în structura Parlamentului actual nu este posibil aproape o coaliție de guvernare fără PSD”, a conchis consilierul pe politică internă al președintelui.

Editor : I.B.