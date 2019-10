Ludovic Orban: Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să avem guvern. Cine nu votează vrea să o țină pe Dăncilă la Palatul Victoria

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că a stabilit mai multe strategii pentru a mobiliza parlamentarii. „Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal. Liderul PNL spune că România are nevoie cât mai repede de un nou guvern.

„Am stabilit o strategie în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot. Am pregătit o strategie de mobilizare, am introdus în Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot din partea PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare”, a declarat Ludovic Orban.

El și-a exprimat speranța că parlamentarii care au votat moțiunea de cenzură „nu se vor opri la jumătatea drumului”.

„Încă Dăncilă şi resturile Guvernului sunt la butoane şi fac prostii în fiecare zi - strategia va funcţiona, sunt încrezător că avem şanse foarte mari să obţinem învestitura din prima”, a adăugat premierul desemnat.

Orban: Guvernul Dăncilă se ocupă zilnic de abuzuri, de angajări de cheltuieli, de fixarea clientelei politice PSD-iste în mod ilegal în funcţii publice

„E stare de necesitate. România are nevoie de un guvern cu depline puteri, un guvern legitimat prin votul Parlamentului, un guvern care să rezolve marile probleme cu care ne confruntăm în situaţia de astăzi. Obiectivul nostru este săptămâna viitoare să avem guvern”, a mai afirmat Orban.

Acesta consideră că toţi cei care nu votează învestirea Guvernului vor fi vinovaţi de situaţia creată.

„Cine nu votează, înseamnă că, de fapt, vrea să o ţină pe Dăncilă la Palatul Victoria şi resturile acestui guvern care a fost demis prin moţiuna de cenzură şi care în fiecare zi se ocupă de abuzuri, de angajări de cheltuieli, de fixarea clientelei politice PSD-iste în mod ilegal în funcţii publice, în special în funcţii publice de conducere. Cine nu susţine Guvernul propus de noi, de fapt o ţine pe Viorica Dăncilă la Palatul Victoria şi ajută PSD şi ajută candidatul PSD, pentru că Viorica Dăncilă este candidatul PSD la prezidenţiale şi cu cât este ţinută mai mult la Palatul Victoria, cu atât fiind în poziţia de prim-ministru îşi foloseşte funcţia de prim-ministru pentru a face campanie”, a afirmat Orban.

