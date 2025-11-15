Live TV

Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor

Data publicării:
ludovic orban
Ludovic Orban. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spune că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală. El crede că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este „complet nerezonabilă” și că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de preşedinte la Cotroceni, marţi, ei s-au înţeles, numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistraţii, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în speranţa că nu vor ataca la Curtea Constituţională. Să fim cinstiţi că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care s-au deschis totuşi aceste discuţii în speranţa că se poate ajunge la o formulă astfel încât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu atace la Curtea Constituţională. Poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor este o poziţie complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată şi aşa chiar dacă se ajunge la forma cea mai bună pentru ei, cu 15 ani perioadă de tranziţie până se ajunge la vârsta de pensionare standard şi pensia la 75% din salariul net sunt cele mai bune condiţii de la nivelul Uniunii Europene pentru magistraţi”, a spus Ludovic Orban la Antena 3, potrivit News.ro.

El a fost întrebat dacă are vreo speranţă că acest proiect nu va fi atacat din nou la CCR.

„Eu, personal, n-am. Cunosc personajele de acolo şi eu n-am nicio speranţă, vă spun sincer. Vor ataca la Curtea Constituţională, dar să atace pe răspunderea lor. Mă gândesc, dacă nici măcar condiţiile astea nu le acceptă de ce să nu încercăm din nou, poate chiar prin modificarea Constituţiei, printr-o revizuire a Constituţiei, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor, şi anume, proporţional contribuţiile plătite de fiecare angajat, indiferent din ce domeniu de activitate. Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii, dacă ei nici măcar aceste condiţii care sunt, repet, cele mai bune condiţii de la nivel european nu vor să înţeleagă că există o linie roşie peste care nu se poate trece, pentru că ei încep să acţioneze, de fapt, împotriva ordinii constituţionale”, a spus consilierul prezidenţial.

El a mai fost întrebat dacă CSM va da avizul rapid sau dacă va aştepta 30 de zile pentru a face acest lucru.

”Ce-i aşa complicat să dai un aviz, în condiţiile în care se cunoaşte conţinutul legii de mult timp şi, în mare parte nu o să fie modificări majore, ci eventual o să mai flexibilizeze un pic cele două cifre iniţiale, adică procentul de 70, poate rămâne 70% sau cel mult se va da 75%, şi perioada de tranziţie. În rest, ce-i aşa complicat să dai un aviz?”, a mai declarat Ludovic Orban.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că noul proiect privind pensiile magistraţilor, elaborat după ce Curtea Constituţională a respins forma iniţială propusă de Guvern, va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare.

„Trebuie să facem asta ca să existe o perioadă rezonabilă de timp în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Şi buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect”, afirma şeful Executivului, într-un interviu pentru Europa Liberă România.

Întrebat dacă în viitorul proiect pe care Guvernul îl va propune spre adoptare se va menţine, pentru pensiile magistraţilor, pragul de 70% din salariu, prim-ministrul a răspuns: „La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect şi după ce va fi o decizie a coaliţiei îl vom anunţa”, subliniind că, în opinia sa, decizia privind viitoarele propuneri formulate de Executiv trebuie luată până marţi.

 

Ilie Bolojan a afirmat, referindu-se la reforma privind pensiile magistraţilor, că, dacă aceasta ar fi depins exclusiv de Guvern, ea ar fi fost realizată până acum.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
Freezing weather in Yakutia, Russia
4
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
copil cu perfuzie in mana, la spital
5
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
S-a terminat pentru România! Austria i-a ”condamnat” pe ”Tricolori” la baraj
Digi Sport
S-a terminat pentru România! Austria i-a ”condamnat” pe ”Tricolori” la baraj
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete, despre acuzațiile tatălui fetiței care a murit la dentist...
România fotbal
Preliminarii CM 2026: Bosnia - România 0-1, la pauză
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru...
Ultimele știri
Alegeri București 2025. BEM a admis 6 candidaturi. Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu sunt printre cei validați
Incendiu într-o pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști
Preliminarii CM 2026: Austria a învins Cipru și spulberă șansele României de a se califica direct la turneul final
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM
bani-lei-1536x866
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe. Pensia din prezent, 5.000 de euro
LOGO CSM
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii Coaliției pe tema pensiilor speciale. Precizări legate de PNRR
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile magistraților: „Soluția va veni printr-o decizie a Curții Constituționale”
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele în conjuncție cu Jupiter aduce eliberare totală pe 16 noiembrie. Care sunt zodiile care își găsesc...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
Bătaie în fața stadionului înainte de Bosnia – România! Forțele de ordine au intervenit de urgență. Video
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo...
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi Sport
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a...
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Kevin Costner, despre cum va arăta perioada de sărbători după divorțul de Christine Baumgartner: „Mă...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei?
Digi FM
Adevărul despre relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis: „Este foarte entuziasmată, se simte în...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Olivia Colman recunoaște că se teme să filmeze scene intime în peliculele în care joacă pentru că are...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA