Fostul premier și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, face apel la PSD „să lase jocul ipocrit” și să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. „E obligația lor morală, dacă vor să mai contează în vreun fel,” a declarat Ludovic Orban pentru Digi24.

PSD este obligat să-și asume răspunderea guvernării. Ei au provocat criza politică, ei trebuie să vină cu soluția de rezolvare a crizei politice, a transmis Ludovic Orban.

„Dacă e posibil să adună o majoritate, asta rămâne de văzut, așa cum arată structura Parlamentului, e foarte complicat să se găsească din prima, la prima desemnare, indiferent pe cine desemnează președintele ca și premier. E complicat să se construiască o majoritate parlamentară. (...) Le trebuie încă 46-47 de voturi ca să poată să obțină învestitură, în condițiile în care ceilalți parlamentari sunt AUR. Deci e complicat. Parlamentarii independenți ar trebui să ia voturi fie de la parlamentari AUR, fie de la parlamentari din SOS și POT.

În momentul în care UDMR se așază lângă PSD, PSD pierde aproape sigur voturile AUR, SOS și POT și rămâne strict în voturile pe care le poate obține de la parlamentari neafiliați, adică un număr insuficient de voturi. Dar încă o dată, astea sunt niște calcule. Mecanismul de învestire a unui guvern prevede nu o singură etapă, dar în momentul de față, PSD trebuie să lase jocul ipocrit. Ei împreună cu AUR au depus o moțiune de cenzură în care au dat jos un guvern, au creat o criză politică și imposibilitatea refacerii coaliției de guvernare pe care ei au distrus-o. Deci ei trebuie să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. E obligația lor morală, dacă vor să mai contează în vreun fel.

Indiferent că e vorba de asumarea poziției de premier PSD sau că se înțeleg cu Nicușor Dan să pună un tehnocrat pe care să-l agreeze ei, dar de fapt să-i acorde ei susținerea în Parlament, adică tehnocrat PSD, ca să fim foarte limpezi.

Asta cu tehnocrat e ca să nu-și asume direct răspunderea guvernării prin președintele PSD și ca să-l ajute un pic și pe Nicușor Dan, Nicușor Dan să nu pună chiar președintele PSD, pentru că asta ar afecta în planul imaginii foarte tare. Și atunci soluția asta de compromis cu un premier așa zis tehnocrat. Dar de fapt, premierul tehnocrat este un premier care este agreat și susținute de PSD”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

„Nu cred că din PNL se vor rupe parlamentari”

Orban este de părere că riscul ca mai mulți parlamentari să se rupă din PNL este mic.

„Nu cred că din Partidul Național Liberal se vor rupe parlamentari. Chiar dacă se vor rupe câțiva, nu se vor rupe un număr suficient de parlamentari. Cunosc bine județele unde există, să spun, județele conduse de cei care au exprimat poziții diferite de președintele Bolojan și nici măcar parlamentarii din județele respective nu cred că vor pleca din PNL.

Dacă ar extrage, nu pot să extragă mai mult de patru-cinci voturi maxim dintre parlamentarii PNL. Iar pentru un parlamentar PNL, în momentul în care a votat investirea unui guvern PSD, înseamnă plecarea din PNL, excluderea din PNL, înseamnă încălcarea deciziei luate de forurile statutare ale Partidului Național Liberal și înseamnă să-și încheie practic cariera în Partidul Național Liberal. Ori cred că-s foarte, foarte puțini cei care și-ar asuma acest sens, pentru că la ora actuală PSD nu are ce să ofere”, a explicat politicianul.

„PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR”

Este foarte dificilă crearea unei majorități la primul premier desemnat, spune Ludovic Orban.

„Așa cum arată structura Parlamentului este foarte dificilă crearea unei majorități la primul premier desemnat, asta e evaluarea mea. E extrem de dificil. Doar la a 2-a desemnare crește șansa, dar cu condiția ca președintele Nicușor Dan să pună o presiune pe Parlament și să spună foarte limpede că își va utiliza competențele constituționale în cazul în care două guverne nu sunt investite de Parlament și dizolvă Parlamentul.

Păi asta este pârghia oferită de Constituție președintelui ca la a 2-a desemnare să existe acest spectru al alegerilor anticipate, pentru că asta poate determina pe foarte mulți parlamentari, care altfel nu ar vota investirea unui guvern de frică anticipatelor, ca să nu-și piardă mandatele la un an jumate de la alegere, vor vota un guvern și un guvern care obține votul de investițură are și șanse, până în toamnă, să-și creeze o majoritate parlamentară”, a precizat Ludovic Orban.

„În mod normal, PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură. Ei împreună ar trebui să-și asume răspunderea guvernării. Acum PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Când au scris împreună moțiunea de cenzură, au semnat-o și au depus-o împreună, asumându-și practic textul moțiunii de cenzură, atunci puteau să facă înțelegeri cu AUR. Acuma nu mai pot să guverneze împreună. Ar trebui să-și asume răspunderea guvernării împreună. Ei au dat jos guvernul. Ei trebuie să ofere soluție pentru guvernarea României. Să-i vedem cum pun ei în practică toate promisiunile că scad TVA-ul, că o să reia creșterea pensiilor, că o să reia creșterea salariilor, că o să scadă alte taxe, impozite și contribuții. Să vedem cum sunt în stare să își pună în practică toată demagogia lor politică de până acum,” a adăugat Ludovic Orban.

