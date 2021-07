Ludovic Orban, răspuns pentru Florin Cîțu, în scandalul legat de Nicușor Dan: „A fost unica soluție de a învinge PSD”

Ludovic Orban a răspuns criticilor lui Florin Cîțu de la reuniunea PNL București, cu privire la susținerea de candidați din afara partidului la primăriile din București. Orban spune că soluția cu Nicușor Dan candidat unic a fost „soluția câștigătoare”, iar dacă ar fi ales candidați PNL „primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD”.

„(…) Și eu mi-aș fi dorit din toată inima să susțin doar candidați ai PNL la București. Dacă aș fi făcut lucrul acesta, astăzi primar general ar fi fost Gabriela Firea de la PSD. Nu numai că am găsit soluția de a câștiga și de a învinge PSD, dar am găsit acea soluție în singurul moment în care era posibil să luăm acea soluție. Noi am fost cei care am impus candidatul în competiție, în persoana lui Nicușor Dan. Și a fost soluția câștigătoare”, a spus Ludovic Orban.

Anterior, Florin Cîțu a criticat decizia lui Orban de la alegerile locale din 2020 și l-a atacat dur pe Nicușor Dan, căruia i-a reproșat că nu s-a înscris în PNL după ce a obținut sprijinul partidului.

