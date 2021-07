Ludovic Orban se compară cu Cristiano Ronaldo: De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo, nu a mai câştigat niciun Champions League

Preşedintele PNL, Ludovic Orban s-a comparat cu fotbalistul Cristiano Ronaldo şi a comparat situaţia alegerilor interne din PNL cu cea a echipei de fotbal Real Madrid. Orban le-a sugerat liberalilor să aleagă „ce este mai bine pentru PNL” şi a arătat că, de când a renunţat la Ronaldo, Real Madrid nu a mai câştigat Champions League „şi are mari probleme în campionatul intern”. Congresul PNL se va desfăşura în septembrie, iar pentru funcţia de preşedinte al partidului candidează Ludovic Orban şi actualul premier, Florin Cîţu.

„Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL”, a afirmat Ludovic Orban.

Orban a declarat, conform Agerpres, că a fost garantul unităţii PNL.

„Există mai multe moduri de a conduce, un mod este de a conduce prin frică, ameninţând şi alt mod este de a conduce democratic, prin convingere, prin consultare, prin cointeresare. Eu am fost garantul unităţii PNL în toată perioada în care am condus PNL. La congres eu nu am ocupat toate poziţiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat cu mine să fie aleşi pe funcţii de conducere”, a spus Ludovic Orban.

Congresul PNL a fost convocat pe data de 25 septembrie. Calendarul alegerilor din PNL arată astfel: între 1 iunie și 15 iulie vor avea loc adunările generale ale organizațiilor locale, în perioada 1 iulie - 10 august vor fi organizate conferințele județene de alegeri, iar între 10 august și 25 septembrie va fi perioadă de 45 de zile pentru campania pentru congres.

La sfârşitul lunii mai, premierul Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la şefia PNL, unde va concura împotriva lui Ludovic Orban, actualul preşedinte al PNL. „Partidul are nevoie de un suflu nou”, a spus, cu acest prilej, Florin Cîţu.

