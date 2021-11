Ludovic Orban: Se construiește un monstru. Am obligația față de oamenii care au votat PNL să-i reprezint

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban, a vorbit, la Digi24, despre proiectul politic pe care intenționează să-l lanseze, după ce conducerea partiduliui a votat excluderea lui. El a spus că se va alia cu USR împotriva alianței PSD-PNL, pe care o numește „un monstru”. Orban a lansat, de asemenea, un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis.

„Întotdeauna am venit cu ceva corect, ceva normal. De ce trebuie să fie neapărat ceva nou? Goana asta după noutate, după prospătură, de multe ori poate să ducă spre aventuri, spre riscuri. Eu cred că, înainte de a face experimente în viața publică sau în guvernare, trebuie în general să aplici modele care au fost validate, să gândești fiecare măsură foarte bine. Sigur, asta nu înseamnă să nu faci reforme, să nu încerci să îndrepți lucrurile. Dar asta nu înseamnă neapărat noutate, înseamnă implementarea efectivă a unor modele de succes, care funcționează în toată lumea”, a spus Ludovic Orban.

El a explicat de ce nu a plecat din PNL înainte ca Biroul Executiv al PNL să voteze excluderea sa din partid.

„Am spus că atâta timp cât am cea mai mică speranță că PNL poate fi readus pe un drum corect, normal, în raport cu doctrina liberală, cu istoria, cu tradiția PNL, cu angajamentele pe care le-am luat, nu voi pleca. Pe de altă parte astăzi, când văd că proiectul pe termen lung cu PSD este gata să se realizeze, pentru mine lucrurile sunt din ce în ce mai clare”, a spus el.

„Foarte mulți cetățeni români care cred în proiectul liberal, care cred în ideile și valorile liberale, care au crezut în noi la alegeri, nu mai sunt reprezentați. Astăzi, conducerea PNL, care a fost aleasă în mod nedemocratic, a pus țara în mâna PSD”, a adăugat Orban.

El a susținut că această alianță între PNL și PSD a fost dorită și de președintele Klaus Iohannis, care ar vrea să fie premier din 2024, „nu să se pensioneze”.

Întrebat când ar urma să-și lanseze noul proiect politic, Orban a spus: „Nu e o decizie simplă”.

„În primul rând, pentru mine, e greu să merg înainte fără să mă mai uit în spate. Viața mea matură, 31 de ani, i-am petrecut în mișcarea liberală. În PNL am cei mai mulți prieteni, cei mai mulți amici, oameni cu care am cooperat. Din păcate, astăzi consideră că nu mai există nicio șansă ca PNL să fie așa cum îl așteaptă românii și așa cum am visat eu să fie”, a spus Orban.

Întrebat dacă vor mai demisiona și alți liberali din partid, fostul președinte al PNL a spus: „Decizia este a fiecăruia în parte. Ce pot să vă spun cu siguranță este că foarte mulți membri ai PNL, foarte mulți simpatizanți și cetățeni care poate nu m-au votat m-au încurajat în acest demers. Și astăzi, dacă ne uităm la peisajul politic românesc, putem constata că după această gravă trădare făcută de conducerea PNL, după realizarea acestei monstruoase coaliții, cetățenii români care vor democrație autentică, servicii de calitate, o descurajare a parazitismului social, nu mai sunt reprezentați politic”.

Orban a spus că e „o obligație morală” să creeze un nou partid.

„Am obligația față de oamenii care au votat PNL, să-i reprezint. Sunt multe lucruri care trebuie făcute în România care nu sunt neapărat noi, dar nu s-au făcut”, a spus el, dând ca exemplu eliminarea pensiilor speciale.

„Se construiește un monstru. Gândiți-vă că această coaliție, această întovărășire reprezintă un pericol pentru democrația din România, pentru că va avea tot, toate instituțiile, majoritatea consiliilor județene și 90% dintre primari. Se va construi un monstru cu care va fi foarte greu de luptat”, a adăugat el.

Orban spune că a ales calea „cea mai grea”.

„Puteam să stau liniștit în PNL, să negociez conducerea PSD cu Iohannis. Eu am ales calea luptei”, a adăugat el.

Orban a spus că îi va avea ca parteneri pe cei din USR-PLUS care „cu certitudine sunt democrați și respectă drepturile și libertățile.

„Nu ne-am înțeles pe toate punctele, e firesc, există diversitate de opinie, de aspirații, de interese, dar în mod clar cu cei din USR o să stăm umăr la umăr, pentru că va trebui să luptăm împotriva unor pericole majore pentru societatea românească”, a spus el.

