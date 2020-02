Ludovic Orban și Rareș Bogdan acuză USR că sunt „umăr la umăr” cu PSD. Reacția lui Dan Barna

Relații stricate între PNL și USR. Prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan spune că a fost pur și simplu îngrozit de ce s-a întâmplat în comisiile parlamentare, unde USR s-ar fi aliat cu PSD. Aceeași acuzație a venit și de la premierul interimar Ludovic Orban. În replică, Dan Barna a declarat că „praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit”.

„Dintr-o dată, cei cu care am pornit într-o campanie de modernizare a României, de lângă noi încep să tragă cu toate tunurile în direcția noastră. Ok, suntem pregătiți și de asta, noi n-o să reacționăm nici cu virulență, nici cu aceeași monedă. Cel puțin mie și nici altor colegi nu ne place această nouă modalitate de a face opoziție împotriva celor alături de care liderii USR-PLUS, domnii Cioloș și Barna, tocmai ne spun că și-ar dori să intre la guvernare. Aș fi preferat ca niciodată să nu-mi amintesc de câteva imagini pe care le-am primit, fiind la Bruxelles, de la colegii mei, fotografii, USR și PSD votând împreună împotriva celui care a avut curajul să desecretizeze rapoartele pe 10 august și să le trimită integral către DIICOT. Același lucru s-a întâmplat în mai multe comisii. Eu consider că sunt mai multe lucruri care ne apropie decât ne despart. În ultimele zile, mi se pare că cei din USR sar anumite limite, care o să facă aproape imposibilă colaborarea viitoare, dacă continuă în acest fel. Noi nu ne mai războim de câteva zile cu PSD, ci suntem nevoiți să facem față și să răspundem manipulărilor dinspre USR”, a declarat Rareș Bogdam la Digi24.

Și premierul interimar Ludovic Orban susține că USR nu se mai poartă ca un partener de guvernare.

„Mă mâhnește atitudinea pe care o au în ultima perioadă. N-am răspuns, nu voi răspunde acestor atitudini pe care nu le consider normale. Partenerii de la USR știu bine că gândirea pe care o avem este aceea de a avea un proiect comun de guvernare și nu cred că face bine pentru coeziunea forțelor democratice, pro orientare euroatlantică. Nu face bine această atitudine care îi plasează umăr la umăr lângă PSD”, a declarat Orban.

Răspunsul a venit de la Dan Barna. Acesta spune că PNL a renunțat la toate promisiunile făcute în momentul în care formațiunea sa a acceptat să susțină Guvernul Orban.

„Nu e vorba de a fi inamici, dar e foarte bine ca declarațiile să fie consecvente și cu gesturile politice corespunzătoare. Așteptările noastre țineau de acel acord politic pe care l-am semnat cu PNL. Mesajele din ultimele zile și ale președintelui Iohannis și ale premierului Orban sunt o recunoaștere a faptului că praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit, rezultatul spectaculos al președintelui Iohannis a creat pentru o perioadă perspectiva că PNL va putea să guverneze singur și am văzut un PNL arogant, un PNL care va încerca prin toate mijloacele să ia o distanță superioară față de ce înseamnă perspectivă de colaborare post electorală. Ori, cele 25 de ordonanțe, ceea ce se întâmplă acum cu ordonanța privind anticipatele și toate aceste bâlbe din ultima perioadă, performanța unor miniștri, performanța în audieri, toate acestea au schimbat praful de stele că PNL e singura soluție pentru România, înțeleg și cei de la PNL acest lucru, e clar că pentru România și stabilitatea României e nevoie de o coaliție de guvernare. În momentul de față se întâmplă un poker în desfășurare și cu cărțile de pe masă”, a spus Dan Barna, la Digi24.

