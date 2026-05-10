Fostul premier și consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orban, a declarat, în cadrul emisiunii „În Fața Ta” de la Digi24, că probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului nu e foarte mare, iar refacerea coaliției de guvernare este imposibilă. El de asemenea susține că este constituțională desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan, ca premier, pentru a forma un nou guvern.

„Logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură. Ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul. Ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD, că ei au inițiat moțiunea.

În locul președintelui, i-aș da mandat PSD, iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să-i dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR, pentru că va trece în Parlament ca prin brânză. Sigur, cu o singură condiție: să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizate alegeri anticipate.

Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS, POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa-zis parlamentari, nu vor anticipa și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceeași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan cum a doua oară, de frica anticipatelor, votează reînvestirea guvernului Bolojan”, susține Ludovic Orban.

Acesta spune că este constituțională desemnarea din nou a lui Ilie Bolojan pentru a forma un nou guvern.

„Mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșit de ianuarie 2020, noi am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și, evident, UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiunea de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare.

Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu, Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și Guvernul Orban a fost învestit. Guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia Curții, ci și faptele, practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut, nu e absolut niciun fel de problemă constituțională.

Eu v-am dat exemplu realitatea și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluc nu cumva să fie pus și ei să preia guvernarea... Știți că începuse pandemia și atunci PSD a fugit de răspundere a guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL în izolare la domiciliu, ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze învestirea guvernului Orban 2, ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem practic fapte care s-au petrecut anterior”, susține Orban.

„Orice întârziere a unei soluții este mai rău decât a găsi o soluție”

El a afirmat că l-ar sfătui pe Nicușor Dan să găsească o soluție cât mai rapidă la criză. „Orice tragere de timp, orice întârziere, orice tergiversare a unei soluții este mai rău decât a găsi o soluție care poate nu-i convine președintelui”, mai spune fostul consilier prezidențial.

„Deci prima soluție este refacerea coaliției de guvernare. După părerea mea, nu este posibilă, pentru că eu nu pot să cred că Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, care au hotărât să nu mai facă guvern cu PSD, Nicușor Dan să aibă puterea de convingere de a determina PNL și USR să refacă coaliția de guvernare cu PSD. Plus că nu are logică politică. PSD a fost agresor, oricât a zis el că l-a atacat numai pe Bolojan.

A fost un atac sistematic împotriva partenerilor de coaliție, pentru că Bolojan nu era premier venit de pe Lună, premier tehnocrat. Bolojan era președintele și este președintele PNL. Atunci când ataci președintele PNL, tu practic agresezi. Moțiunea de cenzură a fost un atac împotriva PNL, USR, UDMR, formațiuni politice care au rămas la guvernare. Deci, după părerea mea, refacerea coaliției de guvernare este imposibilă, pentru că nu mai poți să ai încredere în PSD”, mai spune Orban.

Liderul Forța Dreptei susține, referitor la relațiile lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan și cu PSD, că i-a transmis președintelui că „PSD nu ascultă decât de frică”.

„Eu, în data de 10 noiembrie, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma, iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puternic. PSD nu ascultă decât de frică, atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus acesta.

