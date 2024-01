Luminița Odobescu și Cătălin Predoiu: România este în Schengen. „Mai avem o etapă”

Ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consideră că România este în spaţiul Schengen, în temeiul deciziei Consiliului European, care a admis aderarea țării noastre cu granițele aeriene și maritime. Totuși, cei doi oficiali admit că mai este un pas de făcut, și anume aderarea cu granițele terestre.

„Eu spun că suntem în Schengen pentru că, dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi, spune despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen. Mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă coordonare cu Ministerul de Interne şi cu colegii. A fost o muncă de echipă, sub coordonarea strânsă a preşedintelui României, a primului-ministru. Am muncit până aproape în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune cu satisfacţie că am trecut o etapă. Mai avem de lucru, într-adevăr, dar e o etapă importantă, pentru că, odată ce suntem acolo, procesul va continua”, a declarat Luminiţa Odobescu joi seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Cătălin Predoiu a afirmat, la rândul său, că este o victorie a României, una politică în primul rând, această aderare cu frontierele aeriene şi cele maritime.

„Fără îndoială, suntem un stat membru Schengen, în virtutea şi în temeiul acestei decizii a Consiliului. Cred că acesta este principalul avantaj faptul că am dobândit statutul de stat membru Schengen, membru al clubului, dacă vreţi, ceea ce face mai uşoară munca în continuare pentru punctul rămas în discuţie, ceea ce profilează mai bine România în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, ceea ce consolidează influenţa noastră la nivelul consiliilor în care lucrăm, fiecare pe zona lui de competenţă, Consiliul Afaceri Externe şi Consiliul Afaceri Interne, ceea ce ne pune în poziţia să ne apărăm mai bine interesele de ţară, nu numai în dosarul Schengen, ci şi în alte dosare. Este o victorie a României, o victorie politică, în primul rând, dincolo de avantajele şi efectele tehnice care foarte simplu tradus înseamnă ridicarea controalelor la frontiera aeriană şi frontiera navală şi transformarea călătoriilor aeriene, respectiv navale, în interiorul statelor membre Schengen, ca şi o călătorie în interiorul ţării. Dincolo de aceste avantaje tehnice şi poziţionarea pentru continuarea dosarului mai departe înseamnă o subliniere politică foarte importantă în rândul statelor membre”, a mai afirmat Cătălin Predoiu.

„De la 31 martie vom acorda şi vize de scurtă şedere Schengen”

Luminiţa Odobescu a mai fost întrebată care sunt eforturile pe care trebuie să le mai facă România pentru a accede complet la Schengen.

„Este un al doilea pas pentru finalizarea procesului de aderare deplină la Schengen şi practic, vom continua demersurile diplomatice împreună pentru anul acesta pentru a atinge acest obiectiv. Aşa cum am făcut în ultimele luni, vom continua în strânsă coordonare şi la nivel politic, evident, dialogul în primul rând cu Austria şi cu sprijinul Comisiei Europene şi cu celelalte state. Sperăm ca în acest an să reuşim să ne atingem şi acest obiectiv”, a explicat ministrul de Externe.

Întrebată dacă este optimistă că anul acesta România va intra în Schengen şi cu frontierele terestre, Luminiţa Odobescu a răspuns: „Acesta este obiectivul nostru. (...) Cred că dacă vom continua eforturile de echipă, ca să spun aşa, şi strâns coordonate cu Comisia Europeană, cu celelalte state membre, vom reuşi. Dacă ne uităm acum câteva luni, nu aveam şanse foarte mari ca să facem şi acest pas. (…) Într-un efort coordonat, cum am spus pe diverse canale, pe canalul Ministerului de Interne, pe canalul Ministerului de Externe, pe canalele politice la cel mai înalt nivel, la nivelul domnului preşedinte, al domnului prim-ministru, cu sprijinul celorlalte state membre, cu sprijinul Comisiei Europene, de altfel, noi am lucrat în strânsă cooperare, inclusiv pentru pregătirea acestei decizii cu partenerii noştri din Comisia Europeană, cu europarlamentarii români şi nu numai cu europarlamentarii români. De aceea spun că este un efort de echipă”.

Ministrul de Externe a mai afirmat că din 31 martie România va acorda vize de scurtă şedere Schengen.

„Ceea ce vreau să subliniez, poate un alt element care este de interes direct pentru Ministerul de Externe, de la 31 martie vom acorda şi vize de scurtă şedere Schengen. Noi, când am plecat la acest obiectiv, practic Austria, prima dată şi-a dat acordul doar pentru frontierele aeriene. Între timp am negociat şi frontierele maritime şi practic eliberarea de către România a vizelor de scurtă şedere Schengen de la 31 martie, iar noi am trecut cu bine un proces de evaluare pentru a putea acorda aceste vize Schengen”, a mai declarat Luminiţa Odobescu.

Editor : B.P.