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Lupta de pe Facebook între ministrul PSD și fostul ministru USR de la Transporturi privind tunelul Momaia continuă: ce acuze își aduc

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Tunelul are o lungime de 1,3 kilometri și traversează dealul Momaia. Imagine din 10 ianuarie 2024. Sursa foto Ionel Scrioșteanu / Facebook
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Din articol
Replica lui Radu Miruță

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, îl acuză pe fostul ministru Radu Miruţă (USR) că a blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenţia în Tunelul Curtea de Argeş (Momaia) astfel că cei aproximativ 10 km ai Secţiunii Tigveni-Curtea de Argeş (A1) sunt gata, dar nu pot fi daţi în circulaţie. El mai spune că Miruţă a ales să mintă când a pretins că a dat undă verde pentru angajarea personalului necesar şi prezintă documentele şi cronologia deciziile în acest caz. În replică, Radu Miruță spune că pe „domnul ministru Momoa l-a bătut iar logica” și declară ca a aprobat posturile cerute de CNAIR în teren.

„Cum a sabotat Radu Miruţă (USR) încă un tronson de autostradă. Simplu. A blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenţia în Tunelul Curtea de Argeş (Momaia). Rezultatul: cei aproximativ 10 km ai Secţiunii Tigveni-Curtea de Argeş (A1) sunt gata, dar nu pot fi daţi în circulaţie. Deoarece un astfel de tunel nu poate fi deschis fără echipe de întreţinere şi intervenţie”, spune ministurl Transporturilor într-o postare pe Facebook.

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Popa arată că „singura preocupare a USR este să distrugă, să mintă şi să dezinformeze”.

„Când a fost descoperit, Radu Miruţă a ales din nou să mintă. A pretins că a dat undă verde pentru angajarea personalului necesar. Fals! Doar a transmis la CNAIR o informare prin care spune că este de acord şi că angajările în structurile teritoriale ale companiei sunt justificate. Însă, doar după 4 luni a trimis memorandumul necesar angajărilor la Ministerul de Finanţe pentru avizare. După care tot el, în mai puţin de 10 zile, a retras memorandumul respectiv”, precizează ministrul.


Popa prezintă cronologia:

  • 28.04.2026- CNAIR a trimis la MTI un memorandum prin care solicita deblocarea a 518 posturi existente în schemă, dar nebugetate.
  • 08.06.2026- Cabinetul ministrului Miruţă trimite o notă către CNAIR în care spune că este justificată necesitatea ocupării prin concurs a posturilor vacante existente la nivelul structurilor teritoriale ale companiei (nota pe care Radu Miruţă a prezentat-o public pe Facebook!)
  • 08.09.2026- MTI transmite, în sfârşit, memorandumul la Ministerul de Finanţe prin care se solicită deblocarea a 518 posturi.
  • 17.09.2026- MTI retrage memorandumul de la Ministerul Finanţelor.

Replica lui Radu Miruță

În replică, fostul ministru interimar de la Transporturi Radu Miruță spune, într-o postare pe Facebook, că  „pe domnul ministru Momoa de la Transporturi l-a bătut iar logica. A ieșit cu foi în mână, nu l-au ajutat. A publicat apoi foi, dar foile spun altceva decât el. Să-l ajutăm cu aritmetica, că e de clasa a doua”.

Potrivit lui Miruță, „CNAIR a cerut 518 posturi:

✅ 392 pentru DRDP-urile din țară, adică oamenii care țin efectiv în funcțiune drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile;

❌ 126 pentru birourile de la centru, fără nicio justificare.

392 + 126 = 518. Am aprobat 392. Pe cei 126 nu i-am aprobat.”

Fostul ministru spune că „pentru cei 392 aprobați, CNAIR nici măcar nu a mai revenit cu cererea. Posturile pentru teren au stat pe masă. Pe cele de birou le regretă domnul ministru.
Când nu iese socoteala, poate nu e vina calculatorului”. „Domnule ministru, la treabă, nu la scuze!”, conchide Miruță în postarea sa de pe Facebook.

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Editor : B.E.

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