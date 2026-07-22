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Video „M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”

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Din articol
„M-am dovedit naiv” 

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, la Realitatea Plus, că AUR a ajutat PSD să-l dea jos pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, dar le-a reproșat că nu au votat guvernul Veștea. „Printr-o inacțiune a AUR-ului rămânem în continuare așa cum e și acum. Bolojan și USR-ul rămân în funcție, fiindcă faptul că au ieșit din sală atunci, indirect a dus la rămânerea în funcție a lui Bolojan și a celorlalți”, a spus Grindeanu în interviul cu Anca Alexandrescu.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre colaborarea cu AUR și ce îi „apropie”. 

„Sunt lucruri care ne despart. Dați-mi voie să explic acest lucru. Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. Dacă vreți, e mai important decât orice. Asta cu România este esențial. E mai important decât orice altceva. 

Dar, în același timp, sunt lucruri care țin de o anumită incertitudine pe care anumiți lideri ai AUR au lăsat-o în această perioadă. Nicio secundă nu m-ați auzit pe mine să spun ceva despre alegătorii AUR, decât ceea ce vă spun și acum: că îi respect, că e dreptul lor să voteze, că e un lucru care ține de democrație să îți pui încrederea în cineva, că în momentul în care ți-ai făcut această alegere, evident că îți dorești ca partidul respectiv să fie la guvernare.  

Fără a personaliza, și v-aș ruga să-mi lăsați această opțiune, există anumite lucruri care țin de lipsa de încredere în anumiți lideri ai AUR — și nu neapărat mă refer la șeful partidului — și există anumite lucruri care țin, de exemplu, de o anumită clarificare pe care unii lideri ai AUR n-au făcut-o la modul tranșant. De exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei, care știți că sunt lucruri pe care nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite, NATO și toți ceilalți le-au susținut ferm. Aici există anumite lucruri pe care eu cred că e de datoria lor să le clarifice”, a afirmat Sorin Grindeanu la Realitatea Plus. 

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„M-am dovedit naiv” 

Liderul PSD a spus că, în timpul negocierilor pentru formarea unei majorități în Parlament, reprezentanții AUR nu au pus inițial condiții pentru obținerea unor funcții la guvernare. 

„Alți reprezentanți AUR nu au pus condiții să obțină ceva în schimb pentru voturi. Mi s-a părut că este rezonabil ce face AUR: înceta această perioadă de instabilitate, iar dacă lucrurile nu mergeau bine în Parlament, ele puteau fi rezolvate în plen. 

În acea perioadă nu s-au cerut de către AUR lucruri care țin de guvernare. Am înțeles responsabilitatea de care părea să dea dovadă AUR în a avea un guvern stabil și de a scăpa de gașca Bolojan, iar dacă lucrurile mergeau în direcția greșită, puteau fi sancționate în plen. 

M-am dovedit naiv din acest punct de vedere și a părut că anumite angajamente se schimbă de la o întâlnire la alta”, a mai spus Grindeanu.

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„Dar, având în vedere că am avut acel demers împreună de a da jos guvernul Bolojan și bine am făcut și pe USR și pe toți ceilalți, m-am gândit că lucrurile nu pot să rămână la jumătatea drumului și că printr-o inacțiune a AUR-ului rămânem în continuare așa cum e și acum. Bolojan și USR-ul rămân în funcție, fiindcă faptul că au ieșit din sală atunci, indirect a dus la rămânerea în funcție a lui Bolojan și a celorlalți”, susține Grindeanu. 

Despre o posibilă cerință a AUR de obține șefia Senatului, președintele PSD spune că „a fost o discuție”, dar că „nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva”. „Părea că nu-și dorea AUR președinția Senatului”, a mai spus Grindeanu. 

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Editor : A.C.

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