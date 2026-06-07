Prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii, afirmă purtătorul de cuvânt al MAE după ce europarlamentarul SOS România Diana Şoşoacă a participat la summit-ul convocat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, unde l-a elogiat pe liderul de la Kremlin şi a vorbit în numele românilor. Reprezentantul MAE i-a numit „excepţii jenante” pe cei câţiva cetăţeni europeni prezenţi la reuniune.

„Nicio ţară europeană nu a participat la festivalul susţinătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică şi captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Ţărnea.

În opinia sa, Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă cu „cele câteva excepţii jenante” dintre cei aproape jumătate de miliard de cetăţeni europeni.

„Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitaţi care nu vorbesc câtuşi de puţin în numele ţării lor. În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii”, consideră purtătorul de cuvânt al MAE.

Reacţia purtătorului de cuvânt al MAE sa vine după ce europarlamentarul SOS România Diana Şoşoacă a fost prezentă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde a rostit un discurs. Ea i-a transmis lui Putin că poporul român nu îl urăşte şi că doreşte pacea cu Rusia. Ea s-a lăudat că nu l-a lăsat pe Volodimir Zelenski să rostească un discurs în Parlamentul de la Bucureşti.

„Aş dori să vă spun că poporul român nu vă urăşte. Poporul român îşi doreşte pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le oferim bani şi arme. Şi nu pot să vă trimit un salut călduros de la preşedintele nostru, pentru că nu avem un preşedinte, din perspectiva noastră”, a spus ea.

„Şi aş vrea să vă spun, din adâncul inimilor românilor şi europenilor, care gândesc intens, şi care au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia. Nu suntem duşmani, sunteţi cea mai mare ţară din lume. Aveţi una dintre cele mai mari economii, vă admirăm pentru forţa dumneavoastră, şi admirăm întregul popor rus. Şi vrem să vă felicităm pentru tot ce aţi făcut şi ce faceţi, pentru acest forum”, a spus ea.

De asemenea, în timpul prezenţei la forum, Şoşoacă a postat pe reţelele sociale imagini în care apare alături de purtătorarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, de oligarhul fugar pro rus Ilan Şor şi de Marina Tauber, fosta vicepreşedintă a partidului desfiinţat „Şor” din Republica Moldova, care este condamnată la 7 ani şi jumătate de închisoare şi este dată în urmărire internaţională.

Ca reacţie, Vladimir Putin a declarat că nu doreşte să comenteze „situaţia politică internă din România”, dar le-a transmis românilor „cele mai călduroase urări”.

„Rusia este în principal o ţară ortodoxă. Şi România la fel. Transmiteţi din partea noastră cele mai călduroase urări tuturor credincioşilor ortodocşi din România”, a spus liderul rus.

Editor : B.E.