MAE reacționează după închiderea unei clase cu predare în limba română în Ucraina, la patru zile de la deschidere. „Vom găsi o soluție”

Ministerul Afacerilor Externe anunță demersuri la București și Kiev după închiderea clasei I cu predare în limba română din satul Orlivka (fost Cartal), regiunea Odesa, la numai patru zile de la deschiderea acesteia. MAE precizează că autoritățile române încearcă să identifice o soluție pentru continuarea instruirii în limba română, iar Consulatul General al României la Odesa va efectua, pe 18 septembrie, o nouă vizită la fața locului.

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat despre situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka) şi a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificarea situaţiei şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii în limba română. Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale”, a transmis, miercuri seară, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

MAE: „Educația în limba română reprezintă o prioritate”

„În această vară şi în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunităţi din regiune pentru dialog direct cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu autorităţile locale. Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”, se mai arată în docuentul citat.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că ”urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană”.

„Alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare”, se mai aartă în comunicat.

Clasa a funcționat doar patru zile

Potrivit www.ziua.md, citat de news.ro, cazul din Orlivka a apărut la începutul noului an școlar, în contextul unor dispute privind organizarea învățământului în limba română în regiunea Odesa. Clasa I cu predare în limba română din Orlivka a fost deschisă la 1 septembrie, dar ar fi funcționat doar patru zile.

Localitatea se află în sudul regiunii Odesa, în apropierea frontierei cu România și a porturilor dunărene ale Ucrainei.

Conform informațiilor prezentate de presa externă, la sfârșitul anului școlar 2025/2026 au fost strânse cereri din partea părinților care aveau copii de vârstă școlară pentru înscrierea în clasa I. O parte dintre părinți și-au înscris copiii în clasa cu predare în limba ucraineană, iar alții au solicitat înscrierea în clasa cu predare în limba română.

Părinții ar fi depus cererile de mai multe ori

Potrivit aceleiași surse, în ajunul începerii anului școlar, la 28 august, în timp ce autoritățile regionale discutau situația claselor cu predare în limba română din alte localități ale regiunii Odesa, părinții din Orlivka erau solicitați să depună din nou cereri pentru înscrierea copiilor în clasa cu predare în limba ucraineană.

La 31 august, părinții ar fi depus pentru a cincea oară cererile pentru înscrierea copiilor în clasa I cu predare în limba română. Clasa și-a început activitatea la 1 septembrie.

Patru zile mai târziu, vineri, 4 septembrie, părinții au fost invitați la școală pentru a completa cereri prin care să solicite transferul copiilor din clasa cu predare în limba română în clasa cu predare în limba ucraineană, potrivit BucPress. Astfel, clasa I cu predare în limba română din școala din Orlivka a fost închisă după numai patru zile de la deschidere.

Relatarea BucPress arată că părinții au fost nevoiți să depună și să rescrie cererile de înscriere de mai multe ori pe parcursul acestui proces.

Cazul de la Orlivka vine după o altă dispută privind păstrarea claselor cu predare în limba română în regiunea Odesa. În această vară, comunităţile româneşti din Satu Nou şi Borisăuca, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovsk), au făcut demersuri pentru păstrarea claselor a X-a în şcolile din localităţile lor.

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În 27 august, preşedintele Nicuşor Dan afirma că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate la Chişinău cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.

„Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit”, a declarat atunci Nicuşor Dan.

Editor : C.A.